A participação de Neymar Jr. em sua última Copa do Mundo marcou o encerramento de uma das carreiras mais emblemáticas da história recente da Seleção Brasileira. Desde sua estreia em Mundiais, o atacante foi protagonista em jogos decisivos, acumulando gols, assistências e atuações que o colocaram entre os maiores jogadores do país.

VEJA MAIS :

Ao longo de sua trajetória, Neymar enfrentou desafios como lesões e a pressão de liderar uma seleção em busca do hexacampeonato. Mesmo sem conquistar o título mundial, consolidou-se como um dos principais atletas de sua geração e um dos maiores artilheiros da história da equipe nacional.