A participação de Neymar Jr. em sua última Copa do Mundo marcou o encerramento de uma das carreiras mais emblemáticas da história recente da Seleção Brasileira. Desde sua estreia em Mundiais, o atacante foi protagonista em jogos decisivos, acumulando gols, assistências e atuações que o colocaram entre os maiores jogadores do país.
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Ao longo de sua trajetória, Neymar enfrentou desafios como lesões e a pressão de liderar uma seleção em busca do hexacampeonato. Mesmo sem conquistar o título mundial, consolidou-se como um dos principais atletas de sua geração e um dos maiores artilheiros da história da equipe nacional.
Sua despedida representa mais do que o fim de um ciclo. Ela evidencia a transição para uma nova geração de jogadores, que terá a missão de manter o Brasil entre as principais potências do futebol mundial. Para torcedores e especialistas, o legado de Neymar vai além dos números: sua criatividade, habilidade e capacidade de decidir partidas fizeram dele um dos grandes ídolos do esporte brasileiro.