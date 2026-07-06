06 de julho de 2026
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HEXA ADIADO

Do sonho do hexa ao legado eterno: a última Copa de Neymar Jr.

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Neymar Jr. se despede das Copas do Mundo após anos como protagonista da Seleção Brasileira, encerrando um ciclo marcado por talento, recordes e emoção.
Neymar Jr. se despede das Copas do Mundo após anos como protagonista da Seleção Brasileira, encerrando um ciclo marcado por talento, recordes e emoção.

A participação de Neymar Jr. em sua última Copa do Mundo marcou o encerramento de uma das carreiras mais emblemáticas da história recente da Seleção Brasileira. Desde sua estreia em Mundiais, o atacante foi protagonista em jogos decisivos, acumulando gols, assistências e atuações que o colocaram entre os maiores jogadores do país.

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Ao longo de sua trajetória, Neymar enfrentou desafios como lesões e a pressão de liderar uma seleção em busca do hexacampeonato. Mesmo sem conquistar o título mundial, consolidou-se como um dos principais atletas de sua geração e um dos maiores artilheiros da história da equipe nacional.

Sua despedida representa mais do que o fim de um ciclo. Ela evidencia a transição para uma nova geração de jogadores, que terá a missão de manter o Brasil entre as principais potências do futebol mundial. Para torcedores e especialistas, o legado de Neymar vai além dos números: sua criatividade, habilidade e capacidade de decidir partidas fizeram dele um dos grandes ídolos do esporte brasileiro.

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