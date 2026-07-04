Durante a Operação Adaga XVI, a *Polícia Militar* prendeu em flagrante um homem após um surto de violência doméstica amém Araras, na região de Piracicaba.
Segundo a PM, tudo começou com uma discussão. A vítima contou que o companheiro a empurrou e fez ameaças de morte, dizendo que ia "esquartejar" se ela chamasse a polícia.
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Para impedir o pedido de socorro, ele arrancou o celular da mulher e jogou no chão. O filho tentou defender a mãe e teve início uma briga. O suspeito pegou um pedaço de madeira e agrediu o rapaz. Não satisfeito, ele pegou uma marreta e descarregou a raiva no carro do enteado. Quebrou vidros e amassou toda a lataria.
Ficou preso
Por causa dos ferimentos da briga, o homem foi levado ao Hospital São Leopoldo Mandic para fazer corpo de delito. Depois, o agressor, a vítima e a testemunha foram para o Plantão da Polícia Judiciária.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e danos. O indivíduo ficou preso à disposição da Justiça.