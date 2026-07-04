Durante a Operação Adaga XVI, a *Polícia Militar* prendeu em flagrante um homem após um surto de violência doméstica amém Araras, na região de Piracicaba.

Segundo a PM, tudo começou com uma discussão. A vítima contou que o companheiro a empurrou e fez ameaças de morte, dizendo que ia "esquartejar" se ela chamasse a polícia.

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