04 de julho de 2026
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EM PIRACICABA

Homem 'mete a mão' em produtos de mercado para trocar por drogas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Tudo começou com uma denúncia: um cliente do Mercado Mini - Preço amdk Jardim São Paulo avisou que um homem de calça cinza e camiseta preta, estava enfiando produtos na cintura e saindo sem pagar. O filho da proprietária viu o suspeito deixar a cesta no caixa e sair correndo, rumo à "Portelinha". E foi atrás.

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Na abordagem, o ladrão correu. E foi aí que os produtos caíram: 07 frascos de aromatizantes Coala de 120ml, e 03 cremes dentais Sensodyne de 90g, somando um total de R$ 169,71.

Não deu tempo de fugir. O filho da proprietária pegou o homem com uma "chave de braço" e derrubou ele no chão. Foi quando a VTR 043 da ROMU - GC’s Willian, Miranda e Massoni, chegou e algemou o suspeito.

Confessou tudo

Na delegacia o indivíduo confessou. Disse que ia trocar os produtos por entorpecentes, porque é usuário de drogas. E ainda contou que já tinha furtado no mesmo mercado antes, mas não tinha sido pego.

Na busca pessoal nada foi achado. Ele estava sem camisa e com marcas pelo corpo. Disse que foram agressões da esposa no dia anterior.

Dor nas costas e cadeia

Na DEIC, o homem começou a sentir fortes dores. Foi levado ao COT e o exame apontou fratura em uma das costelas. O médico prescreveu remédios e recomendou repouso.

Depois de medicado, o homem voltou para a delegacia e ficou recolhido à disposição da Justiça.

Os produtos foram apreendidos e devolvidos ao mercado.

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