Tudo começou com uma denúncia: um cliente do Mercado Mini - Preço amdk Jardim São Paulo avisou que um homem de calça cinza e camiseta preta, estava enfiando produtos na cintura e saindo sem pagar. O filho da proprietária viu o suspeito deixar a cesta no caixa e sair correndo, rumo à "Portelinha". E foi atrás.

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Na abordagem, o ladrão correu. E foi aí que os produtos caíram: 07 frascos de aromatizantes Coala de 120ml, e 03 cremes dentais Sensodyne de 90g, somando um total de R$ 169,71.