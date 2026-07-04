Tudo começou com uma denúncia: um cliente do Mercado Mini - Preço amdk Jardim São Paulo avisou que um homem de calça cinza e camiseta preta, estava enfiando produtos na cintura e saindo sem pagar. O filho da proprietária viu o suspeito deixar a cesta no caixa e sair correndo, rumo à "Portelinha". E foi atrás.
LEIA MAIS
- Homem compra Ranger Evoque de R$ 300 mil por R$ 40 mil e acaba preso pelo Baep em Piracicaba
- Camisas do Brasil e relógios: PC prende empresário em Piracicaba
Na abordagem, o ladrão correu. E foi aí que os produtos caíram: 07 frascos de aromatizantes Coala de 120ml, e 03 cremes dentais Sensodyne de 90g, somando um total de R$ 169,71.
Não deu tempo de fugir. O filho da proprietária pegou o homem com uma "chave de braço" e derrubou ele no chão. Foi quando a VTR 043 da ROMU - GC’s Willian, Miranda e Massoni, chegou e algemou o suspeito.
Confessou tudo
Na delegacia o indivíduo confessou. Disse que ia trocar os produtos por entorpecentes, porque é usuário de drogas. E ainda contou que já tinha furtado no mesmo mercado antes, mas não tinha sido pego.
Na busca pessoal nada foi achado. Ele estava sem camisa e com marcas pelo corpo. Disse que foram agressões da esposa no dia anterior.
Dor nas costas e cadeia
Na DEIC, o homem começou a sentir fortes dores. Foi levado ao COT e o exame apontou fratura em uma das costelas. O médico prescreveu remédios e recomendou repouso.
Depois de medicado, o homem voltou para a delegacia e ficou recolhido à disposição da Justiça.
Os produtos foram apreendidos e devolvidos ao mercado.