A Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto, disputado em Nova Jersey, vale uma vaga nas quartas de final, quando o vencedor terá pela frente Inglaterra ou México.

Depois de superar o Japão por 2 a 1, de virada, com um gol nos acréscimos, o Brasil chega embalado ao mata-mata. A equipe comandada por Carlo Ancelotti mostrou poder de reação na partida anterior e agora busca manter o sonho do hexacampeonato.

Embora o Brasil seja apontado como favorito por boa parte das análises, a missão está longe de ser simples. A Noruega vive um de seus melhores momentos das últimas décadas, conta com um elenco competitivo liderado por Erling Haaland e Martin Ødegaard e ainda carrega uma vantagem histórica sobre os brasileiros: em quatro confrontos entre as seleções, os noruegueses venceram duas vezes e houve dois empates. A lembrança mais marcante é a vitória por 2 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998.