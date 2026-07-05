A Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto, disputado em Nova Jersey, vale uma vaga nas quartas de final, quando o vencedor terá pela frente Inglaterra ou México.
Depois de superar o Japão por 2 a 1, de virada, com um gol nos acréscimos, o Brasil chega embalado ao mata-mata. A equipe comandada por Carlo Ancelotti mostrou poder de reação na partida anterior e agora busca manter o sonho do hexacampeonato.
Embora o Brasil seja apontado como favorito por boa parte das análises, a missão está longe de ser simples. A Noruega vive um de seus melhores momentos das últimas décadas, conta com um elenco competitivo liderado por Erling Haaland e Martin Ødegaard e ainda carrega uma vantagem histórica sobre os brasileiros: em quatro confrontos entre as seleções, os noruegueses venceram duas vezes e houve dois empates. A lembrança mais marcante é a vitória por 2 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998.
Na ocasião, na Copa da França, a seleção brasileira já estava classificada para as oitavas de final e entrou em campo apenas para confirmar a liderança da chave. Do outro lado, a Noruega precisava vencer para seguir viva na competição.
O jogo caminhava para um empate por 1 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, quando o árbitro norte-americano Esfandiar Baharmast marcou um pênalti de Junior Baiano sobre o atacante Tore André Flo. Kjetil Rekdal converteu a cobrança, decretou a vitória norueguesa por 2 a 1 e garantiu a classificação da equipe europeia.
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Além do retrospecto, a Noruega chega agora em 2026 confiante diante do Brasil após eliminar a Costa do Marfim por 2 a 1 na fase anterior, conquistando sua primeira vitória em um jogo de mata-mata em Copas do Mundo.
Se o adversário inspira respeito, os números da Seleção Brasileira também reforçam o favoritismo. O Brasil tem se destacado pelo futebol ofensivo e lidera uma das principais estatísticas da competição: é a seleção que mais marcou gols após recuperar a posse de bola com pressão alta, um indicador que evidencia a intensidade do modelo de jogo implantado por Ancelotti. O desempenho coletivo também coloca a equipe entre as mais eficientes do torneio tanto na criação quanto na finalização das jogadas.
Para o duelo deste domingo, a expectativa é de um Brasil ofensivo, explorando a velocidade pelos lados do campo e tentando neutralizar Haaland, principal referência do ataque norueguês. O treinador italiano ainda avalia a formação ideal do meio-campo, mas ganhou opções importantes com o retorno de jogadores que estavam no departamento médico, aumentando as alternativas para a sequência do Mundial.
Quem avançar às quartas de final enfrentará Inglaterra ou México, em mais um desafio de alto nível na caminhada rumo ao título.