Sra. Jandira Nicolau
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Arlindo Mariano e da Sra. Benedita Mariano, era viúva do Sr. Raimundo Nicolau; deixa os filhos: Roselene Nicolau, casada com o Sr. Jair Gonçalves de Oliveira; Silvestre Nicolau, casado com a Sra. Ana Celia de Souza Nicolau; Rosalvo Nicolau, casado com a Sra. Joice Suelen Nicolau; Rosana Nicolau; Simone Nicolau Coura, casada com o Sr. Rodrigo Fernandes Coura e Wesley Moreira da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Macedo de Sousa
Faleceu dia 02/07/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 92 anos de idade e era casado com a Sra. Francisca Capistrano Sousa. Era filho do Sr. Joaquim Macedo de Moraes e da Sra. Cecília Rufino de Sousa, falecidos. Deixa os filhos: Antônia Marlene de Sousa, Raimunda Marley de Sousa, Rita Capistrano Sousa Momis casada com Nivaldo Momis, Raimundo Capistrano Sousa, Francisco Capistrano Sousa casado com Helena de Sousa, Antonio Capistrano Sousa casado com Ana Paula dos Santos, Antonia Sousa Custódio casada com Samuel Custódio. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/07/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Ramos Guirau
Faleceu dia 02/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Luiza Ribeiro de Brito Ramos. Era filho do Sr. José Ramos Gimenes e da Sra. Antonia Guirau, falecidos. Deixa a filha: Rosangela De Brito Ramos. Deixa o neto: Davi Ramos do Nascimento, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade -Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Nilce de Sousa Lacerda Elias
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Antonio Azevedo Lacerda e da Sra. Euclidia Almeida Lacerda, era viúva do Sr. Antonio Waldir Elias; deixa os filhos: Luciano Lacerda Elias, casado com a Sra. Daniele Amstalden Libardi Elias e Cristiane Lacerda Elias. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Volpato Giacomazzi
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Francisco Volpato e da Sra. Angelina Correa Volpato, era viúva do Sr. Irineu Pascoal Giacomazzi; deixa os filhos: Ronaldo Giacomazzi, casado com a Sra. Katia Maria Meneguetti Giacomazzi; Marcelo Giacomazzi, casado com a Sra. Lucia Cristina Paparotto Giacomazzi; Daniela Giacomazzi e Suelle Giacomazzi Libardi, casada com o Sr. Claudio Fernando Libardi. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Luisa Vernille
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha do Sr. Jose Vernille, falecido e da Sra. Celestina Vergiani Vernille. Deixa irmãos, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Velório dia 03/07/2026 das 10h00 às 13h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Natalino Brasilio
Faleceu dia 02/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Rosangela Aparecida Ramos Brasilio. Era filho do Sr. Natal Brasilio e da Sra. Olga de Oliveira Brasilio, falecidos. Deixa a filha: Ana Claudia Brasilio Soares casada com Gildemar Soares. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/07/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressureição - Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.