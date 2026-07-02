Sra. Jandira Nicolau

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Arlindo Mariano e da Sra. Benedita Mariano, era viúva do Sr. Raimundo Nicolau; deixa os filhos: Roselene Nicolau, casada com o Sr. Jair Gonçalves de Oliveira; Silvestre Nicolau, casado com a Sra. Ana Celia de Souza Nicolau; Rosalvo Nicolau, casado com a Sra. Joice Suelen Nicolau; Rosana Nicolau; Simone Nicolau Coura, casada com o Sr. Rodrigo Fernandes Coura e Wesley Moreira da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. José Macedo de Sousa

Faleceu dia 02/07/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 92 anos de idade e era casado com a Sra. Francisca Capistrano Sousa. Era filho do Sr. Joaquim Macedo de Moraes e da Sra. Cecília Rufino de Sousa, falecidos. Deixa os filhos: Antônia Marlene de Sousa, Raimunda Marley de Sousa, Rita Capistrano Sousa Momis casada com Nivaldo Momis, Raimundo Capistrano Sousa, Francisco Capistrano Sousa casado com Helena de Sousa, Antonio Capistrano Sousa casado com Ana Paula dos Santos, Antonia Sousa Custódio casada com Samuel Custódio. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/07/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. José Ramos Guirau

Faleceu dia 02/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Luiza Ribeiro de Brito Ramos. Era filho do Sr. José Ramos Gimenes e da Sra. Antonia Guirau, falecidos. Deixa a filha: Rosangela De Brito Ramos. Deixa o neto: Davi Ramos do Nascimento, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade -Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.