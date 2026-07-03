O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai contratar profissionais temporários para atuar no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Com a mudança, os candidatos poderão se inscrever até as 14h do dia 9 de julho, exclusivamente pelo site da banca organizadora IBFC. Em Piracicaba, estão disponíveis 14 vagas imediatas distribuídas entre cinco funções, com salários que chegam a R$ 4.008, além de benefícios.
VEJA MAIS:
- Frio volta com força e muda o tempo em Piracicaba; VEJA
- Exposição de Orquídeas reúne mais de 10 mil plantas em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Novo prazo amplia oportunidade para candidatos
A prorrogação dá mais tempo para quem pretende disputar uma das 8.238 vagas oferecidas em todo o país. O processo seletivo contempla cargos de níveis médio e superior, com contratos temporários de até 12 meses, prorrogáveis por até 48 meses conforme a necessidade do IBGE.
As inscrições têm taxa de R$ 53 e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos na data da contratação e atender aos requisitos de escolaridade exigidos para cada função. Já os cargos de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Operacional Regional (AOR) e Agente Censitário Regional (ACR) exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, marcada para o dia 27 de setembro, no período da tarde. O cartão de convocação será disponibilizado em 21 de setembro.
Piracicaba concentra 14 vagas e salários de até R$ 4 mil
No posto do IBGE em Piracicaba, a maior oferta é para Agente Censitário Supervisor (ACS), com 10 vagas e remuneração de R$ 3.480. Também há uma vaga para Agente Censitário Administrativo (ACA), com salário de R$ 2.128; uma vaga para Agente Censitário de Informática (ACI), também com remuneração de R$ 2.128; uma vaga para Agente Operacional Regional (AOR), com salário de R$ 4.008; e uma vaga para Agente Censitário Regional (ACR), com remuneração de R$ 3.858.
Além dos salários, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
O IBGE orienta que os candidatos não deixem a inscrição para os últimos dias, evitando possíveis instabilidades no sistema. O edital completo, com todas as regras, requisitos e municípios de atuação, está disponível no site da banca organizadora IBFC.