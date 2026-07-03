A prorrogação dá mais tempo para quem pretende disputar uma das 8.238 vagas oferecidas em todo o país. O processo seletivo contempla cargos de níveis médio e superior, com contratos temporários de até 12 meses, prorrogáveis por até 48 meses conforme a necessidade do IBGE.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai contratar profissionais temporários para atuar no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Com a mudança, os candidatos poderão se inscrever até as 14h do dia 9 de julho, exclusivamente pelo site da banca organizadora IBFC . Em Piracicaba, estão disponíveis 14 vagas imediatas distribuídas entre cinco funções, com salários que chegam a R$ 4.008, além de benefícios.

As inscrições têm taxa de R$ 53 e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos na data da contratação e atender aos requisitos de escolaridade exigidos para cada função. Já os cargos de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Operacional Regional (AOR) e Agente Censitário Regional (ACR) exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, marcada para o dia 27 de setembro, no período da tarde. O cartão de convocação será disponibilizado em 21 de setembro.

Piracicaba concentra 14 vagas e salários de até R$ 4 mil

No posto do IBGE em Piracicaba, a maior oferta é para Agente Censitário Supervisor (ACS), com 10 vagas e remuneração de R$ 3.480. Também há uma vaga para Agente Censitário Administrativo (ACA), com salário de R$ 2.128; uma vaga para Agente Censitário de Informática (ACI), também com remuneração de R$ 2.128; uma vaga para Agente Operacional Regional (AOR), com salário de R$ 4.008; e uma vaga para Agente Censitário Regional (ACR), com remuneração de R$ 3.858.