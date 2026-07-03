03 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TARIFAÇO - EUA

Flávio Bolsonaro participa de audiência nos EUA

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Senador participa de inscrição aberta no USTR e terá cinco minutos para abordar impactos do “tarifaço” em audiência pública nos Estados Unidos.
Senador participa de inscrição aberta no USTR e terá cinco minutos para abordar impactos do “tarifaço” em audiência pública nos Estados Unidos.

O senador Flávio Bolsonaro participa nesta semana de uma audiência pública do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos), onde deve discursar sobre o chamado “tarifaço” e seus impactos.

VEJA MAIS :

A participação no evento é aberta a interessados mediante inscrição prévia. Foi por meio desse procedimento que o senador solicitou espaço para falar, enviando à autoridade norte-americana um pedido formal de comparecimento acompanhado de um resumo do depoimento.

Nos documentos apresentados, Flávio Bolsonaro solicita cinco minutos de fala, tempo padrão destinado aos participantes, e informa que fará sua manifestação de forma presencial e em inglês.

A audiência reúne contribuições de diferentes setores e convidados internacionais para debater políticas tarifárias e possíveis efeitos no comércio global.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários