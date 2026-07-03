O senador Flávio Bolsonaro participa nesta semana de uma audiência pública do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos), onde deve discursar sobre o chamado “tarifaço” e seus impactos.
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A participação no evento é aberta a interessados mediante inscrição prévia. Foi por meio desse procedimento que o senador solicitou espaço para falar, enviando à autoridade norte-americana um pedido formal de comparecimento acompanhado de um resumo do depoimento.
Nos documentos apresentados, Flávio Bolsonaro solicita cinco minutos de fala, tempo padrão destinado aos participantes, e informa que fará sua manifestação de forma presencial e em inglês.
A audiência reúne contribuições de diferentes setores e convidados internacionais para debater políticas tarifárias e possíveis efeitos no comércio global.