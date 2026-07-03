Atual campeã mundial, a seleção comandada por Lionel Scaloni chega embalada após uma campanha impecável na fase de grupos, com três vitórias em três partidas, oito gols marcados e apenas um sofrido. O técnico argentino, no entanto, fez questão de afastar qualquer clima de favoritismo exagerado e alertou para o potencial do adversário.

A Argentina inicia nesta sexta-feira (3) sua caminhada na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 diante de Cabo Verde. O confronto acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, com início às 19h (horário de Brasília), e vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial.

Do outro lado, Cabo Verde escreve um capítulo histórico em sua primeira participação em Copas do Mundo. A equipe africana avançou de forma invicta, conquistando empates importantes diante de seleções tradicionais como Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, mostrando organização defensiva e capacidade de competir contra adversários de maior tradição.

A expectativa também gira em torno de Lionel Messi. Artilheiro da Argentina na competição, o camisa 10 deve retornar ao time titular após ser poupado na última rodada da fase de grupos. Scaloni destacou que o atacante continua sendo decisivo, mas ressaltou que o sucesso da equipe passa pelo desempenho coletivo.

Apesar do favoritismo argentino, o confronto é encarado com respeito pela comissão técnica e pelos jogadores. Em partidas eliminatórias, qualquer erro pode significar a eliminação, fator que torna o duelo ainda mais imprevisível.