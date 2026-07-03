Com apenas um ano e sete meses de idade, Madame é descrita pelos tutores como uma égua extremamente dócil e muito bem cuidada. Ela desapareceu da baia onde permanecia, localizada entre os bairros Mário Dedini e Bosque dos Lenheiros, nas proximidades da Rua Josaphat Gomes de Oliveira.

A família da égua Madame, da raça Mangalarga Paulista, pede o apoio da população para localizar o animal, desaparecido desde a noite de sábado, 27 de junho, em Piracicaba.

De acordo com relatos de testemunhas, a égua teria sido vista sendo conduzida por dois rapazes em direção a uma área de canavial. A família realizou buscas intensas nos dias 28 e 29 de junho, mas, até o momento, o animal não foi encontrado.

Os proprietários pedem que moradores da região, trabalhadores rurais, proprietários de sítios, chácaras, haras e qualquer pessoa que possa ter visto a égua ajudem compartilhando a informação. A expectativa é de que a ampla divulgação aumente as chances de localizar Madame.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da égua pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 97401-1154. A família informa que toda informação será tratada com absoluto sigilo.