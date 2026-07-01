A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou os detalhes dos confrontos da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, e o XV de Piracicaba volta a campo neste sábado, às 16h, para enfrentar o Cianorte, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, em Cianorte (PR). A partida de volta será disputada no dia 12 de julho, às 17h, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba.
A definição das datas ocorreu após a classificação do Nhô Quim no último sábado (27), quando venceu o América-RJ por 2 a 0, no Barão da Serra Negra. O resultado garantiu não apenas a vaga na terceira fase da competição, mas também um calendário nacional para 2027. Pelo regulamento, os clubes que alcançam esta etapa — com exceção daqueles que conquistarem o acesso à Série C — já asseguram participação na Série D da próxima temporada.
Os gols da vitória sobre o América-RJ foram marcados por Thales Oleques e Dudu Vieira, que balançaram as redes pela primeira vez com a camisa do XV. “Foi uma sensação de que tudo que estávamos fazendo e o que foi trabalhado durante a semana estava dando certo. Todos estavam na mesma sintonia, focados no objetivo, e o gol foi um passo muito importante. Ir para o intervalo em vantagem nos deu ainda mais confiança”, afirmou o lateral-direito Thales Oleques. Já o volante Dudu Vieira comemorou o momento vivido pelo clube e ressaltou a importância da classificação.
“Glorifico o nome de Deus por cada oportunidade que Ele me concede. Jogar em um clube do tamanho do XV traz uma satisfação enorme. Quando viemos para cá, foi com o intuito de conquistar todos os objetivos. Passar da primeira fase foi o primeiro degrau, e agora alcançamos mais um, com a chegada à terceira fase e a confirmação do calendário nacional”, declarou.
O volante também projetou o confronto diante do Cianorte.
“A cada etapa as dificuldades aumentam. Precisamos elevar nossa concentração e minimizar ao máximo os erros. Temos um grupo muito bom, uma comissão técnica com pensamento vencedor e uma torcida que apoia em massa”, concluiu.
Assim como na fase anterior, o confronto será decidido em dois jogos. Caso haja empate no placar agregado após as duas partidas, a vaga para as oitavas de final será definida nas cobranças de pênaltis.