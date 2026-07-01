A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou os detalhes dos confrontos da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, e o XV de Piracicaba volta a campo neste sábado, às 16h, para enfrentar o Cianorte, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, em Cianorte (PR). A partida de volta será disputada no dia 12 de julho, às 17h, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba.

A definição das datas ocorreu após a classificação do Nhô Quim no último sábado (27), quando venceu o América-RJ por 2 a 0, no Barão da Serra Negra. O resultado garantiu não apenas a vaga na terceira fase da competição, mas também um calendário nacional para 2027. Pelo regulamento, os clubes que alcançam esta etapa — com exceção daqueles que conquistarem o acesso à Série C — já asseguram participação na Série D da próxima temporada.

Os gols da vitória sobre o América-RJ foram marcados por Thales Oleques e Dudu Vieira, que balançaram as redes pela primeira vez com a camisa do XV. “Foi uma sensação de que tudo que estávamos fazendo e o que foi trabalhado durante a semana estava dando certo. Todos estavam na mesma sintonia, focados no objetivo, e o gol foi um passo muito importante. Ir para o intervalo em vantagem nos deu ainda mais confiança”, afirmou o lateral-direito Thales Oleques. Já o volante Dudu Vieira comemorou o momento vivido pelo clube e ressaltou a importância da classificação.