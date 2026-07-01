Um motociclista de 28 anos ficou ferido após um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (1º), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na altura do km 173, em Piracicaba.

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De acordo com as informações apuradas, o homem havia saído do bairro Ártemis e seguia em direção ao bairro Balbo quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas, perdeu o controle da Yamaha XT-660 e atingiu uma barreira plástica utilizada na sinalização da pista. Com a violência do impacto, ele foi arremessado ao asfalto e bateu fortemente a cabeça.