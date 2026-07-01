Um motociclista de 28 anos ficou ferido após um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (1º), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na altura do km 173, em Piracicaba.
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De acordo com as informações apuradas, o homem havia saído do bairro Ártemis e seguia em direção ao bairro Balbo quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas, perdeu o controle da Yamaha XT-660 e atingiu uma barreira plástica utilizada na sinalização da pista. Com a violência do impacto, ele foi arremessado ao asfalto e bateu fortemente a cabeça.
A vítima sofreu escoriações em diversas partes do corpo, queixava-se de intensas dores na região da coluna cervical e foi diagnosticada, inicialmente, com um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, situação que exigiu atendimento imediato das equipes de resgate.
Socorristas da concessionária Eixo chegaram rapidamente ao local, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motociclista ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), onde ele passou por exames mais detalhados e permaneceu sob observação médica.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.