Brasil e Noruega entram em campo neste domingo em um dos confrontos mais aguardados da competição. O duelo coloca frente a frente duas seleções de grande qualidade e reúne estrelas capazes de decidir a partida a qualquer momento.

Pelo lado brasileiro, o destaque é Vinícius Júnior, principal referência ofensiva da equipe e peça fundamental no sistema de ataque. Já a Noruega aposta no poder de finalização de Erling Haaland, um dos centroavantes mais goleadores do futebol mundial.

VEJA MAIS :