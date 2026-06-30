O retorno de Memphis Depay ao Corinthians terá de esperar um pouco mais. Após o fim da participação da seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026, o atacante não será reintegrado imediatamente ao elenco alvinegro. A decisão faz parte de um planejamento elaborado pelo clube para conceder um período de descanso ao jogador antes da retomada das atividades.
O camisa 10 emendou a temporada pelo Corinthians com os compromissos da equipe nacional e, por isso, ainda não teve férias desde que iniciou a sequência de jogos. A expectativa é de que o cronograma de reapresentação seja definido nos próximos dias em conjunto entre atleta e diretoria.
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Descanso faz parte do planejamento
Enquanto o elenco segue a preparação para a sequência da temporada, Memphis permanecerá afastado dos treinamentos até o término do período de descanso programado. A medida busca preservar a condição física do jogador após uma longa sequência de partidas.
A reapresentação ainda não tem data oficial confirmada, mas a tendência é que aconteça nas próximas semanas, conforme o calendário estabelecido pelo departamento de futebol.
Renovação contratual segue em pauta
Além de organizar o retorno do atacante, o Corinthians trabalha para definir o futuro contratual do atleta. O vínculo atual se encerra em 31 de julho, e as partes mantêm conversas para ampliar a permanência do holandês no Parque São Jorge.
Outro ponto que exige atenção da diretoria é a regularização do registro do jogador junto aos órgãos competentes, procedimento necessário para que ele possa voltar a atuar oficialmente antes do encerramento do contrato vigente.
Atacante demonstra interesse em permanecer
Em recente entrevista, o atacante deixou claro que deseja seguir defendendo o Corinthians. Segundo ele, existe satisfação em vestir a camisa alvinegra, mas o projeto esportivo também precisa evoluir para que a equipe volte a disputar títulos em alto nível.
De forma geral, o jogador ressaltou que espera reforços experientes na próxima janela de transferências, avaliando que atletas mais rodados podem contribuir para o desenvolvimento dos mais jovens e elevar o desempenho coletivo do elenco.
Com a definição das férias e a negociação contratual em andamento, a expectativa da torcida agora se volta para o anúncio da data de retorno de Memphis e para o desfecho das conversas sobre sua renovação.