O retorno de Memphis Depay ao Corinthians terá de esperar um pouco mais. Após o fim da participação da seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026, o atacante não será reintegrado imediatamente ao elenco alvinegro. A decisão faz parte de um planejamento elaborado pelo clube para conceder um período de descanso ao jogador antes da retomada das atividades.

O camisa 10 emendou a temporada pelo Corinthians com os compromissos da equipe nacional e, por isso, ainda não teve férias desde que iniciou a sequência de jogos. A expectativa é de que o cronograma de reapresentação seja definido nos próximos dias em conjunto entre atleta e diretoria.

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Descanso faz parte do planejamento