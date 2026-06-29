O brasileiro precisou desembolsar mais para viajar de avião em maio. A tarifa média das passagens em voos domésticos chegou a R$ 632,53, registrando aumento de 11,2% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Mesmo com a alta, quase metade dos bilhetes vendidos permaneceu abaixo de R$ 500, segundo levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O crescimento dos preços acontece em um momento de expansão do transporte aéreo nacional. Em maio, cerca de 8,3 milhões de passageiros embarcaram em voos dentro do país, um avanço de 2,5% sobre o mesmo período de 2025. O desempenho do setor foi puxado principalmente por Latam e Gol, que ampliaram sua participação e hoje concentram aproximadamente 72% do mercado brasileiro.

Os valores divulgados pela Anac consideram apenas a tarifa aérea, sem incluir taxas de embarque ou outros encargos, e já estão corrigidos pela inflação.