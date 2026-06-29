Quem pretende disputar uma das vagas do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) precisa ficar atento ao prazo. As inscrições terminam às 23h desta quarta-feira (1º) para as 8.238 oportunidades temporárias destinadas ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora IBFC. A taxa de participação é de R$ 53, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea que atendam aos critérios previstos no edital.
As vagas estão distribuídas em todo o Brasil e contam com salários entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.
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Salários de até R$ 4 mil e vagas em cinco funções
O processo seletivo contempla cinco cargos: Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas), Agente Censitário Administrativo (1.110), Agente Censitário de Informática (1.089), Agente Operacional Regional (948) e Agente Censitário Regional (948).
Todas as funções exigem ensino médio completo e idade mínima de 18 anos na data da contratação. Também é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, com as obrigações militares. Já os cargos de supervisor e agentes regionais exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.
Os contratados atuarão na coleta de dados, supervisão de equipes, apoio administrativo e suporte tecnológico das operações do Censo Agropecuário, pesquisa responsável por reunir informações essenciais sobre a produção e a estrutura do setor rural brasileiro.
Veja como será a seleção
A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, marcada para o dia 27 de setembro. O exame abordará Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Geografia e conhecimentos específicos de cada cargo.
Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos na avaliação e acertar ao menos uma questão em cada disciplina. O resultado final está previsto para 18 de dezembro.
Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE e o andamento das atividades do Censo Agropecuário, respeitando o limite legal de até 48 meses. Além das vagas imediatas, a seleção também formará cadastro de reserva para futuras convocações.