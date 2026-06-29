Quem pretende disputar uma das vagas do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) precisa ficar atento ao prazo. As inscrições terminam às 23h desta quarta-feira (1º) para as 8.238 oportunidades temporárias destinadas ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora IBFC. A taxa de participação é de R$ 53, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea que atendam aos critérios previstos no edital.

As vagas estão distribuídas em todo o Brasil e contam com salários entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.