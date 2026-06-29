O Brasil precisou mostrar poder de reação para seguir vivo na Copa do Mundo de 2026. Diante do Japão, a Seleção saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, quando Kaishu Sano aproveitou uma jogada ofensiva da equipe asiática para abrir o marcador e levar os japoneses em vantagem para o intervalo.

Apesar do gol sofrido, o time comandado por Carlo Ancelotti voltou mais agressivo para a etapa final. A equipe passou a controlar a posse de bola, criou mais oportunidades e pressionou a defesa japonesa em busca do empate, transformando o segundo tempo em um verdadeiro ataque contra defesa.

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