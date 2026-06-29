29 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

Brasil busca virada, vence Japão e avança às oitavas da Copa

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/FIFA
Martinelli marcou nos acréscimos e garantiu a virada do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo de 2026.
Martinelli marcou nos acréscimos e garantiu a virada do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo de 2026.

O Brasil precisou mostrar poder de reação para seguir vivo na Copa do Mundo de 2026. Diante do Japão, a Seleção saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, quando Kaishu Sano aproveitou uma jogada ofensiva da equipe asiática para abrir o marcador e levar os japoneses em vantagem para o intervalo.

Apesar do gol sofrido, o time comandado por Carlo Ancelotti voltou mais agressivo para a etapa final. A equipe passou a controlar a posse de bola, criou mais oportunidades e pressionou a defesa japonesa em busca do empate, transformando o segundo tempo em um verdadeiro ataque contra defesa.

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A insistência brasileira foi recompensada aos 29 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Casemiro apareceu livre na área e cabeceou firme para deixar tudo igual, devolvendo a confiança ao Brasil e inflamando a torcida presente no Estádio de Houston.

Quando a partida caminhava para a prorrogação, veio o lance decisivo. Já nos acréscimos, Gabriel Martinelli recebeu na área e finalizou com precisão para decretar a virada por 2 a 1 e garantir a classificação brasileira às oitavas de final. Com o resultado, o Brasil elimina o Japão e segue na disputa pelo hexacampeonato, mostrando força para superar a adversidade em um duelo marcado pela emoção até o último minuto.

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