A história de uma família marcada pelo vício em apostas online voltou a chamar atenção nas redes sociais após a enfermeira Raquel Maria decidir compartilhar, três anos depois, o drama vivido ao lado do marido, o tenente da Polícia Militar de Goiás Danilo Lopes Negrão. Segundo ela, o policial desenvolveu dependência em bets durante a Copa do Mundo de 2022, acumulou quase R$ 1 milhão em dívidas e morreu em 2023, aos 41 anos, após enfrentar um quadro de depressão.
O vídeo publicado no Instagram rapidamente repercutiu e ultrapassou 86 mil visualizações. A intenção de Raquel, segundo ela, foi usar a própria experiência para alertar outras pessoas sobre os riscos das apostas esportivas e evitar que novas famílias enfrentem situações semelhantes.
A publicação também abriu espaço para que outros usuários compartilhassem relatos de perdas financeiras e dificuldades provocadas pelo vício em plataformas de apostas, evidenciando que o problema tem atingido um número cada vez maior de pessoas.
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Do lucro inicial ao endividamento
Segundo Raquel, Danilo começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022 e, no início, chegou a obter ganhos financeiros, o que reforçou a ideia de que poderia aumentar a renda por meio das plataformas. Com o passar dos meses, no entanto, as vitórias deram lugar a sucessivas perdas, levando o policial a tentar recuperar o dinheiro perdido com apostas cada vez mais altas.
A enfermeira contou que o marido passou a apostar todo o salário assim que o recebia e, quando os recursos acabavam, recorria a empréstimos bancários para continuar jogando. Ao longo desse período, as dívidas cresceram rapidamente até alcançarem cerca de R$ 980 mil, valor próximo de R$ 1 milhão, comprometendo completamente a situação financeira da família.
Além do prejuízo financeiro, a dependência passou a refletir no comportamento de Danilo. Familiares perceberam mudanças como ansiedade, isolamento e sinais de depressão. O tenente iniciou acompanhamento psicológico e médico, mas o quadro continuou se agravando. Cerca de sete meses após o início da Copa do Mundo, ele morreu, aos 41 anos, deixando a esposa e uma filha de cinco anos.
Relato busca evitar novas tragédias
Raquel explicou que decidiu tornar a história pública apenas agora porque percebeu o aumento das apostas entre pessoas próximas, especialmente durante jogos da seleção brasileira. A enfermeira afirmou que sentiu a responsabilidade de transformar sua experiência em um alerta para conscientizar quem ainda acredita que as plataformas representam uma forma fácil de ganhar dinheiro.
Nos comentários da publicação, internautas relataram experiências semelhantes. Um deles contou que chegou a lucrar cerca de R$ 10 mil em poucas semanas, mas acabou abandonando o trabalho para apostar, perdeu aproximadamente R$ 40 mil e só conseguiu interromper o ciclo após acumular prejuízos.
Especialistas alertam que a dependência em jogos pode causar graves impactos financeiros, emocionais e familiares. Pessoas que enfrentam sofrimento psicológico podem procurar apoio por meio do Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188, dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), ou do Canal Pode Falar, serviço voltado a adolescentes e jovens.