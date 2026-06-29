A história de uma família marcada pelo vício em apostas online voltou a chamar atenção nas redes sociais após a enfermeira Raquel Maria decidir compartilhar, três anos depois, o drama vivido ao lado do marido, o tenente da Polícia Militar de Goiás Danilo Lopes Negrão. Segundo ela, o policial desenvolveu dependência em bets durante a Copa do Mundo de 2022, acumulou quase R$ 1 milhão em dívidas e morreu em 2023, aos 41 anos, após enfrentar um quadro de depressão.

O vídeo publicado no Instagram rapidamente repercutiu e ultrapassou 86 mil visualizações. A intenção de Raquel, segundo ela, foi usar a própria experiência para alertar outras pessoas sobre os riscos das apostas esportivas e evitar que novas famílias enfrentem situações semelhantes.

A publicação também abriu espaço para que outros usuários compartilhassem relatos de perdas financeiras e dificuldades provocadas pelo vício em plataformas de apostas, evidenciando que o problema tem atingido um número cada vez maior de pessoas.