A região da Vila Independência, em Piracicaba, começa a receber uma das maiores obras de modernização do sistema de abastecimento de água dos últimos anos. O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) assinou a ordem de serviço para a substituição das redes de distribuição e dos ramais de água, em um investimento de R$ 17,26 milhões que deve beneficiar cerca de 90 mil moradores.
A iniciativa faz parte do amplo programa de recuperação da infraestrutura de saneamento desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba, com foco na redução das perdas de água, aumento da eficiência operacional e fortalecimento da segurança hídrica do município.
Tecnologia reduz impactos durante as obras
Um dos diferenciais da intervenção será a utilização de tecnologias que minimizam os transtornos para moradores e motoristas.
Ao todo, serão substituídos 22,1 quilômetros de antigas tubulações de ferro fundido por redes mais modernas e resistentes. Os trabalhos serão executados por meio do Método Não Destrutivo (MND), que reduz a necessidade de escavações e preserva o pavimento.
Entre as técnicas empregadas está o Pipe Bursting, utilizado pela primeira vez no sistema de abastecimento de Piracicaba. O método rompe a tubulação antiga e instala uma nova no mesmo trajeto, diminuindo significativamente os impactos da obra.
Também será utilizado o sistema de Furo Direcional, que permite a implantação de novas redes subterrâneas com maior rapidez e precisão.
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Recursos contam com apoio do Estado
Do valor total investido, R$ 16 milhões são provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), do Governo do Estado de São Paulo. O restante corresponde à contrapartida financeira do Semae.
Os recursos foram viabilizados por meio de articulação junto ao Governo do Estado, e o convênio foi oficializado no fim de 2025.
Investimentos em saneamento superam R$ 120 milhões
A obra na Vila Independência integra um conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura e pelo Semae para modernizar toda a infraestrutura de abastecimento de água de Piracicaba.
Outra grande intervenção já está em andamento na região de Santa Teresinha, com investimento de R$ 25,3 milhões, incluindo a substituição de redes, adutoras e mais de dois mil ramais domiciliares, beneficiando aproximadamente 80 mil moradores.
Desde 2025, também foram iniciadas ações como a limpeza dos tanques da ETA II Luiz de Queiroz, modernização da estação de tratamento, implantação de novas adutoras, construção de reservatórios, ampliação da ETA Capim Fino, modernização da Estação de Tratamento de Lodo e implantação de sistemas inteligentes de controle operacional.
Somente entre 2025 e 2026, os investimentos próprios do município em saneamento ultrapassam R$ 120 milhões.
Prefeitura projeta novos investimentos
Além das obras em andamento, a Prefeitura busca viabilizar aproximadamente R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes e outros R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.
Entre os projetos previstos estão a construção de novos reservatórios, ampliação da ETA Capim Fino e implantação de novas adutoras, medidas que devem ampliar a capacidade de produção, armazenamento e distribuição de água e reforçar a segurança hídrica de Piracicaba para as próximas décadas.