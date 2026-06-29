A região da Vila Independência, em Piracicaba, começa a receber uma das maiores obras de modernização do sistema de abastecimento de água dos últimos anos. O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) assinou a ordem de serviço para a substituição das redes de distribuição e dos ramais de água, em um investimento de R$ 17,26 milhões que deve beneficiar cerca de 90 mil moradores.

A iniciativa faz parte do amplo programa de recuperação da infraestrutura de saneamento desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba, com foco na redução das perdas de água, aumento da eficiência operacional e fortalecimento da segurança hídrica do município.

Tecnologia reduz impactos durante as obras

Um dos diferenciais da intervenção será a utilização de tecnologias que minimizam os transtornos para moradores e motoristas.