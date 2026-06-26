O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para autorizar o pagamento de parte das chamadas verbas indenizatórias, conhecidas como "penduricalhos", acumuladas por magistrados e integrantes do Ministério Público antes de março de 2026. A decisão beneficia apenas valores considerados legais pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que terá 30 dias para apresentar ao Supremo a relação dos pagamentos aptos à liberação.

Até o momento, o placar é de 5 votos a 0 a favor da medida. Além dos relatores Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, o ministro Edson Fachin também acompanhou o entendimento conjunto. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte e segue aberto até a próxima terça-feira (30), quando os demais ministros ainda poderão votar.

Os valores liberados deverão respeitar o limite máximo de 35% sobre o total das verbas indenizatórias permitidas a magistrados e membros do Ministério Público. A decisão faz parte da análise de recursos apresentados por associações de juízes, promotores e procuradores, que pediam ajustes na tese aprovada pelo STF em março deste ano.