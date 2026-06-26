O Guinness World Records oficializou a entrada de três brasileiras para o livro dos recordes. Levita de Deus Nunes, de 109 anos, Zoraide de Deus Mota, de 104, e Zulina de Deus Nunes, de 103, receberam o título de trio de irmãos vivos mais longevo do mundo, somando impressionantes 316 anos de vida.
O reconhecimento foi confirmado após um processo de validação documental conduzido pela LongeviQuest, organização especializada em casos de longevidade extrema e parceira oficial do Guinness para esse tipo de certificação. A homologação do recorde ocorreu na última terça-feira (23).
Moradoras do Rio de Janeiro há décadas, as três nasceram em Cedro de São João, no interior de Sergipe, e hoje compartilham uma história que atravessa mais de um século e reúne diferentes gerações da mesma família.
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Uma trajetória marcada pela simplicidade
A infância das irmãs foi vivida no campo, em uma família com oito filhos. Na época, grande parte da alimentação era produzida em casa, com leite retirado das vacas e cabras criadas pelo pai, além de frutas, verduras, legumes e milho cultivados pela própria família. Já adultas, elas se mudaram para o Rio de Janeiro, onde construíram suas vidas e permanecem cercadas por filhos, netos, bisnetos e tataranetos.
Em entrevistas concedidas antes da conquista do recorde, as três atribuíram a longevidade a uma rotina tranquila, baseada em bons hábitos, respeito às pessoas e fé, sem apontar uma fórmula específica para viver tantos anos.
A investigação começou depois que uma homenagem publicada nas redes sociais pelo aniversário de 108 anos de Levita chamou a atenção da equipe da LongeviQuest. A partir disso, pesquisadores iniciaram um levantamento para confirmar oficialmente a idade das três irmãs.
Durante a análise, foram conferidos documentos produzidos em diferentes fases da vida, como certidões de nascimento, batismo e casamento, além de carteiras de trabalho e documentos atuais de identificação.
Com todas as informações validadas, o Guinness World Records oficializou o recorde mundial. Segundo a LongeviQuest, além de reconhecer histórias extraordinárias, esse trabalho também contribui para pesquisas sobre o envelhecimento humano e a longevidade.