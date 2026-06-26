O Guinness World Records oficializou a entrada de três brasileiras para o livro dos recordes. Levita de Deus Nunes, de 109 anos, Zoraide de Deus Mota, de 104, e Zulina de Deus Nunes, de 103, receberam o título de trio de irmãos vivos mais longevo do mundo, somando impressionantes 316 anos de vida.

O reconhecimento foi confirmado após um processo de validação documental conduzido pela LongeviQuest, organização especializada em casos de longevidade extrema e parceira oficial do Guinness para esse tipo de certificação. A homologação do recorde ocorreu na última terça-feira (23).

Moradoras do Rio de Janeiro há décadas, as três nasceram em Cedro de São João, no interior de Sergipe, e hoje compartilham uma história que atravessa mais de um século e reúne diferentes gerações da mesma família.