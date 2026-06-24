A comunicação entre empresas e clientes mudou nos últimos anos, e o WhatsApp se consolidou como uma das principais ferramentas para gerar relacionamento e vendas. Pensando em ajudar empreendedores a aproveitarem melhor esse potencial, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), em parceria com o Sebrae-SP e a Prefeitura de Piracicaba, promove no dia 13 de julho o curso gratuito “WhatsApp Business: o atendimento que vende”.
As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de julho, por meio do link disponibilizado pelo Sebrae-SP ou pelo perfil da Escola de Negócios da Acipi (@escoladenegociosacipi). As vagas são limitadas. Voltada para empreendedores, a capacitação acontece das 19h às 21h, na sede da Acipi, e tem como objetivo apresentar estratégias para transformar o aplicativo em uma ferramenta eficiente de atendimento e vendas.
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Durante o encontro, os participantes aprenderão a configurar uma conta profissional, explorar funcionalidades que ajudam a impulsionar resultados comerciais e utilizar recursos de Inteligência Artificial para otimizar o atendimento ao cliente. A proposta é mostrar, na prática, como cada ferramenta pode contribuir para aumentar a produtividade e fortalecer a presença digital dos negócios.
Segundo a equipe técnica do Sebrae-SP em Piracicaba, o grande desafio das empresas não está apenas em atender clientes, mas em criar processos organizados que transformem interações em oportunidades reais de venda. Para isso, o conhecimento sobre os recursos disponíveis na plataforma é fundamental.
Com uma metodologia baseada na prática, a oficina foi estruturada para que os participantes possam experimentar os recursos do WhatsApp Business durante a própria capacitação. Entre as atividades previstas estão a criação de perfis profissionais, configuração de mensagens automáticas e desenvolvimento de campanhas digitais.
A dinâmica busca tornar o aprendizado mais acessível e aplicável ao dia a dia das empresas, permitindo que os empreendedores saiam do curso com ferramentas prontas para serem implementadas imediatamente em seus negócios.
Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a iniciativa atende uma demanda crescente do mercado. Ele destaca que, embora o WhatsApp já esteja presente na rotina empresarial, muitos empreendedores ainda não utilizam todo o potencial da plataforma. Dados divulgados pelo próprio aplicativo reforçam essa relevância: mais de 60 bilhões de mensagens são enviadas diariamente em todo o mundo, com índices de abertura que podem chegar a 98%.