A comunicação entre empresas e clientes mudou nos últimos anos, e o WhatsApp se consolidou como uma das principais ferramentas para gerar relacionamento e vendas. Pensando em ajudar empreendedores a aproveitarem melhor esse potencial, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), em parceria com o Sebrae-SP e a Prefeitura de Piracicaba, promove no dia 13 de julho o curso gratuito “WhatsApp Business: o atendimento que vende”.

As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de julho, por meio do link disponibilizado pelo Sebrae-SP ou pelo perfil da Escola de Negócios da Acipi (@escoladenegociosacipi). As vagas são limitadas. Voltada para empreendedores, a capacitação acontece das 19h às 21h, na sede da Acipi, e tem como objetivo apresentar estratégias para transformar o aplicativo em uma ferramenta eficiente de atendimento e vendas.

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