As capacitações fazem parte do programa Qualifica SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que busca preparar jovens para as exigências do mercado de trabalho por meio de cursos gratuitos e presenciais.

Quem deseja investir na qualificação profissional e aumentar as chances de conquistar o primeiro emprego precisa ficar atento ao prazo. As inscrições para os cursos gratuitos de Pacote Informática e Auxiliar Administrativo oferecidos pelo SEST SENAT Piracicaba terminam nesta sexta-feira (26).

As vagas são destinadas a jovens de 16 a 24 anos, alfabetizados e residentes no Estado de São Paulo. Ao concluir a formação, os participantes receberão certificado, um diferencial que pode fortalecer o currículo e abrir portas para novas oportunidades profissionais.

O curso de Pacote Informática será realizado no período da tarde, das 13h às 17h. Já o curso de Auxiliar Administrativo acontecerá à noite, das 18h às 22h, permitindo que os alunos conciliem os estudos com outras atividades do dia a dia.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal do Qualifica SP, na modalidade “Meu Primeiro Emprego”, até sexta-feira (26). Após o encerramento do prazo, os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail para efetivação da matrícula.