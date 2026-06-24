A manifestação ocorre em um momento de pressão de aliados bolsonaristas para que Michelle participe mais ativamente da pré-campanha de Flávio. No pronunciamento, ela rejeitou rumores de que estaria condicionando apoio político a um pedido público de desculpas do senador e afirmou que não impôs qualquer exigência para colaborar com o projeto eleitoral.

Em meio às articulações para a disputa presidencial de 2026, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tornou público um desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como nome escolhido por Jair Bolsonaro para concorrer ao Palácio do Planalto. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Michelle relatou episódios de desgaste político e pessoal que, segundo ela, resultaram no afastamento entre os dois.

Michelle relatou que o episódio que marcou o rompimento ocorreu após divergências relacionadas às articulações políticas do PL no Ceará. Segundo ela, uma conversa telefônica com Flávio teria sido marcada por críticas à sua atuação dentro do partido e pela avaliação de que ela não deveria participar das decisões estratégicas da legenda.

De acordo com a ex-primeira-dama, o senador teria minimizado sua experiência política e demonstrado resistência à sua participação nos debates internos. A partir daquele momento, ela decidiu se afastar das discussões partidárias, interpretando que sua contribuição não era considerada relevante por parte do grupo ligado ao parlamentar.

Michelle também afirmou que o distanciamento permanece até hoje. Embora tenha revelado que Flávio frequenta sua residência regularmente, ela destacou que não houve tentativa direta de retomada do diálogo entre ambos desde o desentendimento.

Aliança no Ceará volta ao centro da disputa