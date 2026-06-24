Com a liderança do Grupo C em jogo, Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Antes da bola rolar, ferramentas de inteligência artificial já fizeram suas apostas e apontaram a Seleção Brasileira como favorita para conquistar os três pontos e avançar em posição privilegiada para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão pela TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (via Globoplay), e CazéTV, ampliando as opções para os torcedores acompanharem o duelo decisivo.

Para a partida, Carlo Ancelotti confirmou uma escalação com poucas surpresas. O Brasil inicia o confronto com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. A principal novidade fica por conta da presença de Rayan entre os titulares. Já Neymar, recuperado de lesão, começa no banco de reservas e deve ser opção ao longo da partida. O mesmo acontece com Endrick, que mais uma vez inicia o duelo entre os suplentes, apesar dos pedidos de parte da torcida por uma oportunidade no time titular.

Entre as plataformas consultadas, ChatGPT e Gemini chegaram a conclusões semelhantes, destacando a superioridade técnica do elenco brasileiro e a maior variedade de alternativas ofensivas como fatores determinantes para o resultado.