Com a liderança do Grupo C em jogo, Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Antes da bola rolar, ferramentas de inteligência artificial já fizeram suas apostas e apontaram a Seleção Brasileira como favorita para conquistar os três pontos e avançar em posição privilegiada para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão pela TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (via Globoplay), e CazéTV, ampliando as opções para os torcedores acompanharem o duelo decisivo.
Para a partida, Carlo Ancelotti confirmou uma escalação com poucas surpresas. O Brasil inicia o confronto com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. A principal novidade fica por conta da presença de Rayan entre os titulares. Já Neymar, recuperado de lesão, começa no banco de reservas e deve ser opção ao longo da partida. O mesmo acontece com Endrick, que mais uma vez inicia o duelo entre os suplentes, apesar dos pedidos de parte da torcida por uma oportunidade no time titular.
Entre as plataformas consultadas, ChatGPT e Gemini chegaram a conclusões semelhantes, destacando a superioridade técnica do elenco brasileiro e a maior variedade de alternativas ofensivas como fatores determinantes para o resultado.
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Favoritismo brasileiro domina as previsões
Na avaliação do ChatGPT, o Brasil chega ao confronto com 68% de chances de vitória. A ferramenta projeta um triunfo por 2 a 0 e considera que a qualidade individual dos jogadores brasileiros pode ser decisiva diante da forte marcação escocesa.
A análise também aponta que a Escócia deve apostar na intensidade física e nas bolas paradas para tentar equilibrar a partida. Ainda assim, a inteligência artificial entende que a capacidade de criação da Seleção tende a prevalecer ao longo dos 90 minutos.
Já o Gemini apresenta números próximos. O sistema do Google calcula 65% de probabilidade de vitória brasileira e igualmente aposta em um placar de 2 a 0. Para a plataforma, o principal diferencial está na profundidade do elenco e na flexibilidade tática da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Escócia inspira cautela, mas Brasil segue como favorito
Embora as previsões sejam favoráveis à Seleção, as duas inteligências artificiais destacam que o duelo não deve ser simples. A organização defensiva da Escócia aparece como um dos pontos mais fortes da equipe europeia, que já demonstrou competitividade na fase de grupos.
Outro aspecto citado pelas ferramentas é a necessidade de o Brasil encontrar espaços contra uma defesa compacta. A eficiência nas finalizações e o aproveitamento das oportunidades criadas podem ser fatores determinantes para confirmar o favoritismo apontado pelas análises.
Com expectativas positivas dentro e fora de campo, a Seleção entra em campo buscando não apenas a classificação, mas também a liderança da chave. Se as previsões de ChatGPT e Gemini se confirmarem, o Brasil dará mais um passo rumo ao objetivo de conquistar o hexacampeonato mundial.