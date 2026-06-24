A Prefeitura de Piracicaba prorrogou por mais 90 dias o prazo de adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Refis). A prorrogação foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município de ontem, 23/06 (diariooficial.piracicaba.sp.gov.br/).

O Refis possibilita a regularização de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança amigável ou judicial. O programa contempla pendências junto à Prefeitura, créditos habitacionais e débitos com o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto).

“Decidimos prorrogar o Refis para ampliar a oportunidade de regularização dos débitos e permitir que mais famílias e empresas possam reorganizar sua situação financeira. É uma medida que beneficia os contribuintes e, ao mesmo tempo, contribui para que a Prefeitura continue investindo em melhorias para a população”, destacou o prefeito Helinho Zanatta.