Com a chegada do inverno, cresce também a incidência de diversas doenças que encontram nas baixas temperaturas condições ideais para se espalhar ou agravar sintomas. O frio, por si só, não é responsável por causar enfermidades, mas favorece fatores como a permanência em ambientes fechados, a circulação de vírus e bactérias e o ressecamento das vias respiratórias.

Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos mais vulneráveis, mas qualquer pessoa pode ser afetada. Por isso, especialistas recomendam atenção aos sintomas e a adoção de medidas preventivas para atravessar a estação com mais segurança.

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Doenças que ganham força no inverno