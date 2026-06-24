Com a chegada do inverno, cresce também a incidência de diversas doenças que encontram nas baixas temperaturas condições ideais para se espalhar ou agravar sintomas. O frio, por si só, não é responsável por causar enfermidades, mas favorece fatores como a permanência em ambientes fechados, a circulação de vírus e bactérias e o ressecamento das vias respiratórias.
Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos mais vulneráveis, mas qualquer pessoa pode ser afetada. Por isso, especialistas recomendam atenção aos sintomas e a adoção de medidas preventivas para atravessar a estação com mais segurança.
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Doenças que ganham força no inverno
1. Gripe
Provocada pelo vírus Influenza, a gripe costuma apresentar sintomas mais intensos, como febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, cansaço e tosse. A vacinação anual continua sendo a principal forma de prevenção, especialmente para os grupos de risco.
2. Resfriado
Mais frequente que a gripe, o resfriado é causado principalmente por rinovírus. Os sintomas costumam ser mais leves e incluem coriza, espirros, congestão nasal e irritação na garganta. A recuperação geralmente ocorre em poucos dias.
3. Pneumonia
A pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões e pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. Entre os principais sinais estão febre, falta de ar, tosse com catarro e dores no peito. O risco de complicações é maior entre idosos e crianças.
4. Bronquite
Caracterizada pela inflamação dos brônquios, a bronquite provoca tosse persistente, produção de secreção e dificuldade para respirar. O frio e o ar seco podem agravar o quadro, especialmente em pessoas que já possuem problemas respiratórios.
5. Asma
As crises de asma tendem a se intensificar durante o inverno. O contato com o ar frio pode causar irritação das vias respiratórias, provocando chiado no peito, sensação de aperto e falta de ar.
6. Sinusite
A inflamação dos seios da face costuma aumentar nesta época do ano. Congestão nasal, dor de cabeça, sensação de pressão no rosto e secreção nasal estão entre os sintomas mais comuns.
7. Rinite
O clima seco e a maior concentração de poeira e ácaros em ambientes fechados favorecem as crises de rinite alérgica. Espirros frequentes, coriza, coceira no nariz e olhos irritados são algumas das manifestações da doença.
8. Amigdalite
A infecção ou inflamação das amígdalas pode surgir com mais frequência durante os meses frios. Dor de garganta, dificuldade para engolir, febre e inchaço na região estão entre os sintomas mais característicos.
Para reduzir os riscos, especialistas recomendam manter a vacinação em dia, beber bastante água, higienizar as mãos regularmente, ventilar os ambientes e evitar aglomerações sempre que possível. Além disso, procurar atendimento médico ao surgimento de sintomas persistentes é fundamental para evitar complicações. Embora o inverno seja tradicionalmente associado ao aumento de doenças respiratórias, hábitos simples de prevenção podem fazer a diferença para manter a saúde em dia durante toda a estação.