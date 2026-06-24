A ação foi proposta pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), que acusou os investigados de oferecer vantagens financeiras a candidatas mulheres para que desistissem de suas candidaturas, com o objetivo de reduzir a participação feminina na disputa eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela declaração de inelegibilidade por oito anos do prefeito reeleito de Charqueada (Região Metropolitana de Piracicaba) Rodrigo de Arruda e do vereador reeleito Robson Obrownick, ambos investigados em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apura suposto abuso de poder econômico e político durante as eleições municipais de 2024.

Em parecer encaminhado à Justiça Eleitoral, o Ministério Público concluiu que há provas suficientes para comprovar um dos episódios investigados, envolvendo a candidata Alessandra Xavier Pereira. Segundo o órgão, uma gravação ambiental realizada pela própria candidata, posteriormente transcrita por meio de ata notarial, registrou a oferta de pagamento em dinheiro, custeio de combustível e apoio financeiro em troca da desistência da candidatura e do apoio à campanha dos investigados.

De acordo com o parecer, a conversa ocorreu em 27 de agosto de 2024, no comitê de campanha de Rodrigo de Arruda. O Ministério Público entendeu que a gravação é lícita e apontou que as provas demonstram a participação direta de Rodrigo de Arruda e Robson Obrownick na negociação.

O órgão também analisou outros fatos narrados na ação, como um encontro realizado no escritório do advogado Antonio Luiz de Carvalho Filho e supostas propostas feitas às candidatas Mônica Aparecida Jorge Fessel e Maria Aparecida Rocha da Silva Segantin. No entanto, o Ministério Público concluiu que não existem provas suficientes para confirmar essas acusações.