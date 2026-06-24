A expectativa de milhares de visitantes para o tradicional Japão na Praça precisará esperar um pouco mais. A organização do evento anunciou nesta quarta-feira (24) o adiamento da edição que aconteceria entre os dias 26 e 28 de junho, na Praça José Bonifácio, em Piracicaba.
A decisão foi tomada após a queda de uma árvore no local do evento durante a manhã, causando danos em parte da estrutura já preparada para receber o público. Em comunicado oficial, os organizadores informaram que a medida foi necessária para garantir a segurança de participantes, expositores e equipes envolvidas na realização da festa.
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Segurança em primeiro lugar
Segundo a organização, o incidente exigiu uma reavaliação das condições da estrutura montada na praça. Por isso, optou-se pelo adiamento da programação até que todos os reparos e verificações necessárias sejam concluídos.
A nova data ainda não foi definida, mas os responsáveis afirmam que estão trabalhando para solucionar a situação com responsabilidade e cuidado. As informações serão divulgadas pelos canais oficiais do evento assim que houver confirmação do novo cronograma.
Evento celebra tradição japonesa
O Japão na Praça é considerado um dos principais eventos culturais do calendário piracicabano e reúne atrações que valorizam a herança japonesa presente na cidade e na região. A programação prevista inclui apresentações de Taiko, danças tradicionais Odori, exposições culturais, shows e concurso de cosplay.
Além das atrações artísticas, a gastronomia oriental também é um dos pontos altos da festa, atraindo visitantes interessados em experimentar pratos típicos e conhecer mais sobre os costumes japoneses. Neste ano, o evento ganha ainda mais relevância por ocorrer no período das celebrações dos 118 anos da Imigração Japonesa no Brasil, marco histórico que reforça a contribuição da comunidade nipônica para a cultura brasileira.