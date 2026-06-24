A expectativa de milhares de visitantes para o tradicional Japão na Praça precisará esperar um pouco mais. A organização do evento anunciou nesta quarta-feira (24) o adiamento da edição que aconteceria entre os dias 26 e 28 de junho, na Praça José Bonifácio, em Piracicaba.

A decisão foi tomada após a queda de uma árvore no local do evento durante a manhã, causando danos em parte da estrutura já preparada para receber o público. Em comunicado oficial, os organizadores informaram que a medida foi necessária para garantir a segurança de participantes, expositores e equipes envolvidas na realização da festa.

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