A campanha “Uma Casa para a Palavra”, promovida pela Academia Piracicabana de Letras (APL), ganhou dois importantes reforços nos últimos dias. Após receber o apoio do escritor, educador e psiquiatra Augusto Cury, a mobilização agora conta também com a adesão da escritora Raquel Alves, filha do renomado Rubem Alves. As manifestações fortalecem o movimento que busca garantir uma sede própria para a instituição, que há 54 anos atua na preservação e valorização da literatura em Piracicaba.
As declarações chegam em um momento estratégico da campanha, que procura sensibilizar autoridades e a sociedade sobre a importância de um espaço permanente para a APL. Para os apoiadores, a iniciativa representa mais do que a conquista de um imóvel: trata-se do reconhecimento da história literária e cultural construída ao longo de décadas no município.
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Apoio de nomes reconhecidos
Em ofício enviado às autoridades municipais, Augusto Cury destacou o papel das academias literárias como guardiãs da memória, da identidade cultural e da formação humanística das futuras gerações. O autor ressaltou que fortalecer instituições dedicadas à literatura significa investir diretamente em educação, cidadania e preservação histórica.
Segundo Cury, uma sede própria permitirá ampliar projetos educacionais, encontros literários, ações culturais, formação de leitores e iniciativas voltadas à juventude. O escritor também afirmou que a cultura deve ser entendida como patrimônio vivo e investimento civilizatório, defendendo atenção especial à demanda apresentada pela Academia Piracicabana de Letras.
Literatura como patrimônio cultural
A escritora Raquel Alves também manifestou apoio institucional à campanha em carta encaminhada às autoridades de Piracicaba. Em sua mensagem, ela destacou a literatura como ferramenta de conhecimento, criatividade, preservação cultural e combate ao analfabetismo funcional, especialmente em um cenário cada vez mais marcado pela presença das telas e do universo digital.
Raquel ainda ressaltou a tradição literária de Piracicaba e citou autores que ajudaram a construir a identidade cultural da cidade. Para ela, a destinação de uma sede à Academia Piracicabana de Letras representa o reconhecimento do legado literário local e a valorização das milhares de histórias e palavras que fazem parte da trajetória do município. “Uma Casa para a Palavra”, afirma a escritora, é também uma forma de preservar a memória e fortalecer a produção cultural das futuras gerações.