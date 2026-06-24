A campanha “Uma Casa para a Palavra”, promovida pela Academia Piracicabana de Letras (APL), ganhou dois importantes reforços nos últimos dias. Após receber o apoio do escritor, educador e psiquiatra Augusto Cury, a mobilização agora conta também com a adesão da escritora Raquel Alves, filha do renomado Rubem Alves. As manifestações fortalecem o movimento que busca garantir uma sede própria para a instituição, que há 54 anos atua na preservação e valorização da literatura em Piracicaba.

As declarações chegam em um momento estratégico da campanha, que procura sensibilizar autoridades e a sociedade sobre a importância de um espaço permanente para a APL. Para os apoiadores, a iniciativa representa mais do que a conquista de um imóvel: trata-se do reconhecimento da história literária e cultural construída ao longo de décadas no município.

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