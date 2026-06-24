Apesar da alteração no local, o encontro está mantido para esta quinta-feira (25), às 19h, e promete continuar oferecendo ao público uma noite marcada pela arte, pela sensibilidade e pela celebração da chegada do inverno.

Com uma programação repleta de música, poesia, literatura e outras manifestações culturais, o Sarau das Artes precisou passar por uma mudança de última hora. Em razão das chuvas, o auditório do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes não poderá ser utilizado, levando a organização a transferir o evento para o auditório da Biblioteca Municipal de Piracicaba, localizada na Rua Saldanha Marinho, 333 - Centro.

A transferência foi anunciada após as chuvas comprometerem a possibilidade de uso do auditório do museu. A mudança busca garantir conforto e segurança para artistas, organizadores e espectadores, sem afetar a programação preparada para a edição especial de inverno.

Promovido pela Academia Piracicabana de Letras (APL), com apoio do Grupo Oficina Literária (Golp) e do Centro Literário de Piracicaba (Clip), o Sarau das Artes já se consolidou como uma tradição na cidade. A cada nova estação, o evento reúne diferentes expressões culturais para celebrar o período do ano por meio da arte.

Noite reúne diversas expressões artísticas

O público poderá acompanhar apresentações de música, poesia, literatura, canto, dança, artes plásticas, contação de histórias e esquetes teatrais. A proposta é criar uma experiência dinâmica, capaz de conectar diferentes linguagens artísticas em um único espaço de convivência e troca cultural.