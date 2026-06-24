Os fãs que estão contando os dias para jogar GTA 6 já podem começar a se preparar também para o investimento. Informações divulgadas por sites especializados apontam que o novo título da Rockstar Games tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 e deve chegar ao mercado em duas versões.

A edição Standard poderá ser vendida por US$ 80, enquanto a Ultimate Edition deve custar US$ 99. A Rockstar ainda não confirmou os preços oficiais para o Brasil, mas, em uma conversão direta, os valores ficariam próximos de R$ 416 e R$ 517, respectivamente.

Outra informação que chamou a atenção da comunidade é a distribuição das versões do jogo. GTA 6 será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series, com as duas edições disponíveis em formato digital.