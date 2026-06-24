Os fãs que estão contando os dias para jogar GTA 6 já podem começar a se preparar também para o investimento. Informações divulgadas por sites especializados apontam que o novo título da Rockstar Games tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 e deve chegar ao mercado em duas versões.
A edição Standard poderá ser vendida por US$ 80, enquanto a Ultimate Edition deve custar US$ 99. A Rockstar ainda não confirmou os preços oficiais para o Brasil, mas, em uma conversão direta, os valores ficariam próximos de R$ 416 e R$ 517, respectivamente.
Outra informação que chamou a atenção da comunidade é a distribuição das versões do jogo. GTA 6 será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series, com as duas edições disponíveis em formato digital.
Saiba mais:
Já para quem prefere comprar a versão física, a expectativa é que apenas a edição Standard chegue às lojas. Mesmo assim, a embalagem não deve trazer o disco do jogo. No lugar dele, os jogadores encontrarão um código para fazer o download.
Outro item que ainda gera dúvidas é o tradicional mapa físico da franquia. Presente em diversos lançamentos anteriores, o acessório ainda não foi confirmado pela Rockstar. Até o momento, a empresa não divulgou detalhes sobre os conteúdos que acompanharão a edição física.
Com a data de lançamento se aproximando, a expectativa dos jogadores é que novas informações sobre preços, conteúdo e pré-venda sejam divulgadas nos próximos meses.