Os moradores de Piracicaba que costumam fazer compras nos varejões municipais durante a tarde precisarão se organizar nesta terça-feira (24). Por causa da partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, dois importantes pontos de abastecimento da cidade terão o horário de atendimento reduzido.
Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o encerramento das atividades ocorrerá às 18h nos varejões Paulista 2 e Central Vespertino. A recomendação é que os consumidores antecipem suas compras para evitar transtornos próximos ao fechamento.
Onde ficam os varejões afetados?
O Varejão Paulista 2 funciona na Avenida Doutor Paulo de Moraes, nº 210. Já o Varejão Central Vespertino atende na Rua Santa Cruz, nº 1.260.
Juntos, os dois espaços recebem aproximadamente 5 mil famílias por semana e desempenham papel importante no abastecimento de alimentos frescos para a população piracicabana.
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Varejões são referência em economia e produtos frescos
Piracicaba conta atualmente com uma ampla rede de abastecimento composta por 22 varejões municipais e quatro feiras livres distribuídos em diferentes regiões do município.
Nesses locais, os consumidores encontram uma variedade de produtos, entre eles:
- carnes e ovos;
- pastel, caldo de cana, curau e pamonha;
- frutas, verduras e legumes;
- itens artesanais e produtos típicos da culinária regional.
A oferta varia conforme a época do ano, a disponibilidade dos produtores e as características de cada varejão.
Preços mais baixos ajudam no orçamento das famílias
Além da diversidade de produtos, os varejões municipais são conhecidos pelos preços competitivos. De acordo com a administração municipal, os valores praticados costumam ser entre 15% e 20% menores do que os encontrados em estabelecimentos privados.
O modelo também fortalece os produtores rurais da região, estimula a agricultura local e amplia o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade.
Com a alteração temporária causada pelo jogo da Seleção Brasileira, a orientação é que os consumidores se programem para realizar suas compras mais cedo nesta terça-feira.