Os moradores de Piracicaba que costumam fazer compras nos varejões municipais durante a tarde precisarão se organizar nesta terça-feira (24). Por causa da partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, dois importantes pontos de abastecimento da cidade terão o horário de atendimento reduzido.

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o encerramento das atividades ocorrerá às 18h nos varejões Paulista 2 e Central Vespertino. A recomendação é que os consumidores antecipem suas compras para evitar transtornos próximos ao fechamento.

Onde ficam os varejões afetados?

O Varejão Paulista 2 funciona na Avenida Doutor Paulo de Moraes, nº 210. Já o Varejão Central Vespertino atende na Rua Santa Cruz, nº 1.260.