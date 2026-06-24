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Jogo do Brasil altera horários de varejões nesta quarta (24)

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os moradores de Piracicaba que costumam fazer compras nos varejões municipais durante a tarde precisarão se organizar nesta terça-feira (24).
Os moradores de Piracicaba que costumam fazer compras nos varejões municipais durante a tarde precisarão se organizar nesta terça-feira (24).

Os moradores de Piracicaba que costumam fazer compras nos varejões municipais durante a tarde precisarão se organizar nesta terça-feira (24). Por causa da partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, dois importantes pontos de abastecimento da cidade terão o horário de atendimento reduzido.

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o encerramento das atividades ocorrerá às 18h nos varejões Paulista 2 e Central Vespertino. A recomendação é que os consumidores antecipem suas compras para evitar transtornos próximos ao fechamento.

Onde ficam os varejões afetados?

O Varejão Paulista 2 funciona na Avenida Doutor Paulo de Moraes, nº 210. Já o Varejão Central Vespertino atende na Rua Santa Cruz, nº 1.260.

Juntos, os dois espaços recebem aproximadamente 5 mil famílias por semana e desempenham papel importante no abastecimento de alimentos frescos para a população piracicabana.

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Varejões são referência em economia e produtos frescos

Piracicaba conta atualmente com uma ampla rede de abastecimento composta por 22 varejões municipais e quatro feiras livres distribuídos em diferentes regiões do município.

Nesses locais, os consumidores encontram uma variedade de produtos, entre eles:

  • carnes e ovos;
  • pastel, caldo de cana, curau e pamonha;
  • frutas, verduras e legumes;
  • itens artesanais e produtos típicos da culinária regional.

A oferta varia conforme a época do ano, a disponibilidade dos produtores e as características de cada varejão.

Preços mais baixos ajudam no orçamento das famílias

Além da diversidade de produtos, os varejões municipais são conhecidos pelos preços competitivos. De acordo com a administração municipal, os valores praticados costumam ser entre 15% e 20% menores do que os encontrados em estabelecimentos privados.

O modelo também fortalece os produtores rurais da região, estimula a agricultura local e amplia o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade.

Com a alteração temporária causada pelo jogo da Seleção Brasileira, a orientação é que os consumidores se programem para realizar suas compras mais cedo nesta terça-feira.

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