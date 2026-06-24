Com o novo formato da Copa do Mundo, que reúne 48 seleções, a definição dos confrontos da fase eliminatória ficou mais complexa. Agora, além dos primeiros e segundos colocados de cada grupo, parte das equipes que terminarem em terceiro lugar também avançará para o mata-mata.

O resultado é um cenário repleto de combinações matemáticas que podem influenciar diretamente o caminho das seleções na competição, incluindo o do Brasil.

Quem o Brasil pode enfrentar?

A situação mais simples acontece caso a Seleção Brasileira termine em primeiro ou segundo lugar no Grupo C. Nesse caso, o adversário sairá obrigatoriamente do Grupo F.