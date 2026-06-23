Piracicaba ganha mais uma iniciativa voltada ao incentivo da leitura e da cultura. O escritor e contador de histórias Evair Sousa lançou uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar a publicação do livro infantil "O Menino que Contava Histórias". A obra apresenta uma narrativa sensível sobre o poder da imaginação e destaca a importância das histórias na formação de crianças, jovens e adultos.
Mais do que uma aventura literária, o projeto carrega elementos da própria trajetória do autor. Segundo Evair, o livro foi inspirado em experiências vividas ao longo de sua caminhada como artista e educador, transformando memórias, desafios e aprendizados em uma história capaz de dialogar com leitores de diferentes idades.
VEJA MAIS:
- OCP apresenta clássicos do romantismo na sexta (26) em Piracicaba
- Sarau das Artes celebra chegada do inverno em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A narrativa acompanha um menino que descobre o encanto das histórias ao conhecer uma contadora que muda sua forma de enxergar o mundo. A partir desse encontro, ele passa a compartilhar histórias com crianças e adultos, mostrando que a imaginação pode atravessar gerações e criar conexões profundas entre as pessoas.
Para o autor, a obra também representa uma mensagem de esperança. Ele destaca que o livro busca incentivar crianças e jovens a acreditarem em seus sonhos e a persistirem mesmo diante das dificuldades. A proposta é que leitores se reconheçam na trajetória do personagem e encontrem inspiração para construir seus próprios caminhos.
A campanha de arrecadação foi criada na plataforma Catarse e convida o público a participar diretamente da realização do projeto. Os apoiadores podem contribuir com diferentes valores e receber recompensas, ajudando a transformar a obra em realidade.
Evair afirma que a iniciativa vai além da publicação de um livro. O objetivo é fortalecer ações culturais independentes e ampliar o acesso à literatura, especialmente em comunidades onde o contato com livros e atividades de contação de histórias pode gerar impacto social significativo. O autor já publicou as obras O Castelo de Sorvetes e Tum Maraca da África para o Brasil, distribuídas em escolas e comunidades periféricas de Piracicaba.
Quem quiser apoiar a publicação de O Menino que Contava Histórias pode contribuir por meio da campanha disponível na plataforma Catarse. O financiamento coletivo oferece diferentes faixas de apoio e recompensas aos colaboradores, que passam a fazer parte da concretização do projeto. As contribuições ajudarão a custear etapas como produção editorial, impressão e distribuição da obra, ampliando o acesso à literatura infantil e fortalecendo iniciativas culturais independentes.