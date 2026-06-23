Mais do que uma aventura literária, o projeto carrega elementos da própria trajetória do autor. Segundo Evair, o livro foi inspirado em experiências vividas ao longo de sua caminhada como artista e educador, transformando memórias, desafios e aprendizados em uma história capaz de dialogar com leitores de diferentes idades.

Piracicaba ganha mais uma iniciativa voltada ao incentivo da leitura e da cultura. O escritor e contador de histórias Evair Sousa lançou uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar a publicação do livro infantil "O Menino que Contava Histórias". A obra apresenta uma narrativa sensível sobre o poder da imaginação e destaca a importância das histórias na formação de crianças, jovens e adultos.

A narrativa acompanha um menino que descobre o encanto das histórias ao conhecer uma contadora que muda sua forma de enxergar o mundo. A partir desse encontro, ele passa a compartilhar histórias com crianças e adultos, mostrando que a imaginação pode atravessar gerações e criar conexões profundas entre as pessoas.

Para o autor, a obra também representa uma mensagem de esperança. Ele destaca que o livro busca incentivar crianças e jovens a acreditarem em seus sonhos e a persistirem mesmo diante das dificuldades. A proposta é que leitores se reconheçam na trajetória do personagem e encontrem inspiração para construir seus próprios caminhos.

A campanha de arrecadação foi criada na plataforma Catarse e convida o público a participar diretamente da realização do projeto. Os apoiadores podem contribuir com diferentes valores e receber recompensas, ajudando a transformar a obra em realidade.