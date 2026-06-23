A chegada da estação mais fria do ano traz consigo um charme único, mas em Piracicaba o inverno será recebido com o calor das manifestações artísticas. Nesta quinta-feira (25), às 19h, o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 – Centro) se transforma no palco do "Sarau das Artes: Quando o Inverno Chegar". O evento promete conectar o público a uma experiência cultural profunda, onde o tempo e as sensações se fundem por meio da sensibilidade humana.
Promovido pela Academia Piracicabana de Letras (APL), com o apoio do Grupo Oficina Literária (Golp) e do Centro Literário de Piracicaba (Clip), o sarau já se tornou uma tradição local. A cada mudança de estação, uma nova edição é realizada para celebrar o período vigente. O cenário não poderia ser mais propício: um equipamento histórico e cultural mantido pela Prefeitura de Piracicaba, que respira memória e identidade.
A programação da noite foi cuidadosamente desenhada para agradar a todos os públicos, reunindo música, poesia, literatura, canto, dança, artes plásticas, contação de histórias e esquetes teatrais. Essa verdadeira miscelânea de expressões artísticas garante uma dinâmica fluida e envolvente, ideal para quem busca uma opção cultural rica e diferenciada no meio da semana.
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Além do banquete cultural, a noite reserva um momento de forte carga emocional. O sarau prestará uma homenagem especial ao advogado e poeta João Baptista de Souza Negreiros Athayde, membro ilustre da APL. Será uma oportunidade ímpar para o público celebrar o legado de um dos nomes que ajudam a construir e preservar a riqueza literária da região.
Mais do que um encontro de artistas, o Sarau das Artes reforça o seu compromisso com a democratização do acesso à cultura. O Museu Prudente de Moraes conta com uma estrutura totalmente acessível, preparada para receber pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e pessoas ostomizadas, garantindo que a arte seja, de fato, um direito de todos.
Para quem não quer perder esse encontro marcante, a entrada é totalmente gratuita. Se você deseja tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o evento, a organização disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo número (19) 3422-3069. Prepare o seu casaco e venha aquecer a alma com muita arte!