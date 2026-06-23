A chegada da estação mais fria do ano traz consigo um charme único, mas em Piracicaba o inverno será recebido com o calor das manifestações artísticas. Nesta quinta-feira (25), às 19h, o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 – Centro) se transforma no palco do "Sarau das Artes: Quando o Inverno Chegar". O evento promete conectar o público a uma experiência cultural profunda, onde o tempo e as sensações se fundem por meio da sensibilidade humana.

Promovido pela Academia Piracicabana de Letras (APL), com o apoio do Grupo Oficina Literária (Golp) e do Centro Literário de Piracicaba (Clip), o sarau já se tornou uma tradição local. A cada mudança de estação, uma nova edição é realizada para celebrar o período vigente. O cenário não poderia ser mais propício: um equipamento histórico e cultural mantido pela Prefeitura de Piracicaba, que respira memória e identidade.

A programação da noite foi cuidadosamente desenhada para agradar a todos os públicos, reunindo música, poesia, literatura, canto, dança, artes plásticas, contação de histórias e esquetes teatrais. Essa verdadeira miscelânea de expressões artísticas garante uma dinâmica fluida e envolvente, ideal para quem busca uma opção cultural rica e diferenciada no meio da semana.