Milhares de usuários recorreram às redes sociais e plataformas de monitoramento para relatar problemas no funcionamento do Instagram na noite desta terça-feira (23). A instabilidade afetou diferentes recursos da plataforma e foi registrada em diversos países, levantando dúvidas sobre a abrangência da falha.

Entre os principais problemas apontados pelos internautas estão a dificuldade para acessar perfis, visualizar fotos publicadas, carregar mensagens diretas e atualizar o feed. Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, não divulgou informações sobre a causa da instabilidade.

Os registros de falhas começaram a aumentar por volta das 17h55 no Brasil, segundo dados de plataformas especializadas que monitoram o funcionamento de serviços digitais. Em questão de minutos, o número de notificações cresceu rapidamente, indicando um problema de grande escala.