24 de junho de 2026
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INSTABILIDADE

O que aconteceu? Instagram apresenta falhas nesta terça (23)

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Usuários recorreram a outras redes sociais para confirmar que os problemas de acesso ao Instagram não eram falhas individuais.
Usuários recorreram a outras redes sociais para confirmar que os problemas de acesso ao Instagram não eram falhas individuais.

Milhares de usuários recorreram às redes sociais e plataformas de monitoramento para relatar problemas no funcionamento do Instagram na noite desta terça-feira (23). A instabilidade afetou diferentes recursos da plataforma e foi registrada em diversos países, levantando dúvidas sobre a abrangência da falha.

Entre os principais problemas apontados pelos internautas estão a dificuldade para acessar perfis, visualizar fotos publicadas, carregar mensagens diretas e atualizar o feed. Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, não divulgou informações sobre a causa da instabilidade.

Os registros de falhas começaram a aumentar por volta das 17h55 no Brasil, segundo dados de plataformas especializadas que monitoram o funcionamento de serviços digitais. Em questão de minutos, o número de notificações cresceu rapidamente, indicando um problema de grande escala.

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O volume de relatos saltou de pouco mais de uma centena para milhares de ocorrências em um curto intervalo de tempo. A velocidade do aumento chamou a atenção de usuários que passaram a compartilhar nas redes sociais as dificuldades encontradas ao tentar utilizar o aplicativo.

O problema não ficou restrito ao Brasil. Usuários de outros países também reportaram falhas semelhantes ao acessar a plataforma. Nos Estados Unidos, milhares de notificações foram registradas, enquanto países da América do Sul, como o Chile, também apresentaram crescimento significativo nos relatos.

A dimensão dos registros sugere que a instabilidade atingiu diferentes regiões simultaneamente. Enquanto aguardam um posicionamento oficial da Meta, usuários seguem enfrentando dificuldades para utilizar recursos considerados essenciais no Instagram.

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