Quem possui um drone no Brasil precisará ficar atento às novas regras anunciadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). As mudanças atingem tanto quem utiliza o equipamento por lazer quanto profissionais que dependem da tecnologia para trabalhar.

Entre as principais novidades estão a exigência de autorização para qualquer voo, inclusive de drones mais leves, e a criação de mecanismos para ampliar o controle sobre as operações. As medidas foram apresentadas durante a DroneShow, em São Paulo, e devem impactar um mercado que já conta com cerca de 160 mil equipamentos cadastrados no país.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Seu drone também precisará de autorização