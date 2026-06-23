O alerta ganhou força após o aumento dos registros de stalking na região central da cidade de São Paulo. Dados da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apontam crescimento de 15,5% nos boletins de ocorrência relacionados à perseguição no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Embora não existam estatísticas específicas sobre o uso de rastreadores, especialistas afirmam que a prática tem aparecido com frequência cada vez maior nos relatos das vítimas.

A popularização de dispositivos de rastreamento baratos e de fácil acesso tem criado uma nova preocupação no combate à violência contra a mulher. Utilizadas originalmente para localizar objetos pessoais, as chamadas tags passaram a ser usadas de forma clandestina por agressores para monitorar rotinas, deslocamentos e hábitos de ex-companheiras, ampliando o alcance da perseguição no ambiente físico e digital.

As ocorrências investigadas revelam métodos discretos de monitoramento. Os equipamentos podem ser escondidos em carros, bolsas, mochilas, sapatos, brinquedos e até em pertences de crianças. Em muitos casos, a vítima só descobre a existência do rastreador após receber alertas emitidos pelo próprio celular ou notar que o agressor possui informações detalhadas sobre sua rotina.

Um dos episódios registrados envolveu uma mulher que recebeu uma notificação indicando que um dispositivo desconhecido acompanhava seus deslocamentos havia várias horas. Após uma busca minuciosa, o rastreador foi localizado dentro do calçado do filho. O caso foi levado à polícia e se tornou mais um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de controle mesmo após o fim de um relacionamento.

Tecnologia amplia desafios para investigação

Autoridades que atuam no enfrentamento da violência doméstica observam que o monitoramento remoto permite aos agressores manter vigilância constante sem a necessidade de contato presencial. Além dos rastreadores físicos, aplicativos instalados secretamente em celulares também têm sido usados para acompanhar localização, conversas e atividades das vítimas.