Moradores do bairro Parque Primeiro de Maio, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições do playground da Praça Izidoro Giangrossi, localizada na Rua João Tedesco, esquina com a Rua Manoel Alexandre Tavares de Brito.
De acordo com os relatos, diversos equipamentos instalados na praça apresentam danos. Os moradores informaram ainda que há bancos quebrados e que os brinquedos utilizados pelas crianças também estão danificados.
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Segundo os moradores, o espaço é utilizado diariamente por famílias da região, principalmente no período da tarde e nos finais de semana. No entanto, as condições atuais de parte da estrutura têm levado frequentadores a redobrarem a atenção durante a utilização do local.
Os relatos apontam que alguns brinquedos apresentam partes quebradas, enquanto bancos instalados na praça também necessitam de manutenção. Os moradores afirmam que a situação já foi observada há algum tempo e pedem que sejam realizados reparos para garantir o uso adequado do espaço pela população.
A Praça Izidoro Giangrossi é um dos pontos de lazer do bairro e recebe moradores de diferentes faixas etárias. Além do playground, o local é utilizado para encontros entre famílias, caminhadas e atividades recreativas.
O que diz a Prefeitura
A reportagem encaminhou questionamento à Prefeitura de Piracicaba sobre a situação da praça, e em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o engenheiro irá ao local entre hoje e amanhã, 18 e 19/06, para vistoria técnica, a fim de levantar os serviços necessários e, então, inserir na programação de serviços".
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