Moradores do bairro Parque Primeiro de Maio, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar as condições do playground da Praça Izidoro Giangrossi, localizada na Rua João Tedesco, esquina com a Rua Manoel Alexandre Tavares de Brito.

De acordo com os relatos, diversos equipamentos instalados na praça apresentam danos. Os moradores informaram ainda que há bancos quebrados e que os brinquedos utilizados pelas crianças também estão danificados.

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