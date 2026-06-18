Manter travesseiros e edredons limpos nem sempre depende de lavagens frequentes na máquina. Especialistas em higiene doméstica apontam que a exposição ao sol pode ser uma alternativa simples para refrescar as peças, reduzir a umidade acumulada e ajudar no controle de odores e ácaros.
Embora não substitua a lavagem periódica, o método tem ganhado espaço entre pessoas que buscam praticidade e querem preservar melhor o enchimento e os tecidos. Além de econômico, o procedimento aproveita um recurso natural que pode contribuir para um ambiente de descanso mais agradável.
VEJA MAIS:
- Câmara aprova medalha em homenagem a Thales Castanho de Andrade
- Cavalo morre atropelado e destrói carro na Piracicaba-Charqueada
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
A ação combinada da luz solar, do calor moderado e da circulação de ar favorece a evaporação da umidade retida nas fibras dos tecidos. Esse processo deixa travesseiros e edredons mais secos, arejados e confortáveis para o uso diário.
Especialistas destacam que a prática também auxilia na redução de odores provocados pelo acúmulo de suor, oleosidade e poeira. Além disso, a exposição em dias secos pode dificultar a proliferação de ácaros e outros microrganismos que costumam se desenvolver em ambientes úmidos, especialmente em peças utilizadas diariamente.
Cuidados simples potencializam os resultados
Antes de colocar travesseiros e edredons ao sol, recomenda-se sacudir bem as peças para remover sujeiras superficiais e redistribuir o enchimento. Esse cuidado evita áreas compactadas e permite que o ar circule de forma mais eficiente entre as fibras.
Na hora de pendurar, o ideal é escolher um local limpo e bem ventilado. Os edredons devem permanecer o mais esticados possível, enquanto os travesseiros podem ser posicionados de lado para facilitar a circulação de ar. A frequência varia conforme o clima e o uso, mas especialistas indicam que a exposição pode ser feita semanalmente ou a cada duas semanas em regiões mais úmidas.
A combinação entre exposição ao sol, uso de capas protetoras e lavagens regulares forma uma rotina eficiente de cuidados com o enxoval. Além de contribuir para a higiene, essas medidas ajudam a prolongar a vida útil dos travesseiros e edredons e garantem mais conforto na hora de dormir.