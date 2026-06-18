Uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados pode promover uma das maiores reformulações já discutidas para o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre as mudanças em análise está a possibilidade de jovens obterem autorização para dirigir a partir dos 16 anos, além de novas regras para autoescolas, fiscalização eletrônica e veículos de mobilidade individual.

O relatório apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro reúne cerca de 270 sugestões de alteração na legislação de trânsito. No entanto, o texto ainda enfrenta divergências entre parlamentares e teve sua votação adiada após pedido de vista na comissão especial responsável pela análise da matéria.

Jovens poderiam dirigir antes dos 18 anos

Um dos pontos que mais geram debate prevê a redução da idade mínima para condução de veículos. Pela proposta, adolescentes de 16 e 17 anos poderiam receber uma autorização especial para dirigir.