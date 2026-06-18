18 de junho de 2026
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INTERDITADA

Acesso à Ponte do Esqueleto é fechado após morte de jovem

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução - Wagner Morente - EPTV
A intervenção começou às 6h30 e ocorre quatro dias após o acidente que gerou grande repercussão e levantou questionamentos sobre a realização de atividades radicais no local.
A intervenção começou às 6h30 e ocorre quatro dias após o acidente que gerou grande repercussão e levantou questionamentos sobre a realização de atividades radicais no local.

A Prefeitura de Limeira iniciou na manhã desta quarta-feira (17) o fechamento do acesso à Ponte do Esqueleto, local onde a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após ser lançada de uma altura de cerca de 40 metros durante um salto de rope jump sem estar presa ao equipamento de segurança.

A intervenção começou às 6h30 e ocorre quatro dias após o acidente que gerou grande repercussão e levantou questionamentos sobre a realização de atividades radicais no local.

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Prefeitura reforça bloqueio da área

De acordo com a administração municipal, a ação foi realizada após solicitação do Governo Federal, proprietário da estrutura, para ampliar a proteção do espaço até que medidas definitivas sejam adotadas.

A Ponte do Esqueleto está desativada para o tráfego de veículos há aproximadamente 30 anos e, apesar das restrições, tornou-se conhecida por receber praticantes de esportes de aventura, como ciclismo e saltos em queda livre.

Cordeirópolis também amplia interdição

No lado de Cordeirópolis, a prefeitura informou que irá reforçar a interdição já existente. Uma vala utilizada para impedir o acesso ao local passará por manutenção e ampliação como forma de dificultar a entrada de pessoas na área.

As autoridades buscam evitar novos acidentes enquanto são discutidas soluções permanentes para a estrutura.

Medidas definitivas dependem do Governo Federal

Segundo a Prefeitura de Limeira, a responsabilidade por intervenções permanentes continua sendo da União. Entre as alternativas avaliadas estão a construção de barreiras físicas, manutenção das valas de bloqueio e outras ações voltadas ao fechamento definitivo do acesso.

O caso segue sob investigação das autoridades, enquanto cresce a pressão por medidas que impeçam a realização de atividades irregulares na ponte.

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