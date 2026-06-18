A intervenção começou às 6h30 e ocorre quatro dias após o acidente que gerou grande repercussão e levantou questionamentos sobre a realização de atividades radicais no local.

A Prefeitura de Limeira iniciou na manhã desta quarta-feira (17) o fechamento do acesso à Ponte do Esqueleto, local onde a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após ser lançada de uma altura de cerca de 40 metros durante um salto de rope jump sem estar presa ao equipamento de segurança.

De acordo com a administração municipal, a ação foi realizada após solicitação do Governo Federal, proprietário da estrutura, para ampliar a proteção do espaço até que medidas definitivas sejam adotadas.

A Ponte do Esqueleto está desativada para o tráfego de veículos há aproximadamente 30 anos e, apesar das restrições, tornou-se conhecida por receber praticantes de esportes de aventura, como ciclismo e saltos em queda livre.

Cordeirópolis também amplia interdição

No lado de Cordeirópolis, a prefeitura informou que irá reforçar a interdição já existente. Uma vala utilizada para impedir o acesso ao local passará por manutenção e ampliação como forma de dificultar a entrada de pessoas na área.