17 de junho de 2026
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CASO MARIA EDUARDA

Morte de jovem levanta dúvidas sobre rope e bungee jump; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Maria Eduarda foi lançada em rope jump, mas sem cordas, em Limeira, na região de Piracicaba.
Maria Eduarda foi lançada em rope jump, mas sem cordas, em Limeira, na região de Piracicaba.

A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump, trouxe à tona questionamentos sobre a segurança em esportes de aventura e despertou a curiosidade de muitas pessoas sobre as diferenças entre o rope jump e o bungee jump. Apesar de frequentemente serem tratados como atividades semelhantes, os dois esportes possuem características distintas e proporcionam experiências bastante diferentes aos praticantes.

Especialistas explicam que a principal diferença está na forma como a queda é interrompida e na maneira como a energia gerada durante o salto é absorvida pelo sistema de segurança. Cada modalidade utiliza equipamentos específicos e produz sensações únicas após o momento de queda livre.

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No bungee jump, o participante realiza o salto preso a uma corda elástica conectada aos pés ou a um equipamento de segurança fixado ao corpo. Após a queda inicial, a corda começa a se esticar e absorve gradualmente a energia do movimento. Como consequência, o praticante é impulsionado novamente para cima, gerando uma sequência de rebotes verticais que diminuem de intensidade até a estabilização completa. Esse efeito de sobe e desce é uma das características mais conhecidas e procuradas pelos adeptos da modalidade.

Já no rope jump, o sistema utiliza cordas estáticas ou semiestáticas, semelhantes às empregadas em atividades de escalada e resgate. Nesse modelo, a queda livre costuma ser mais longa antes que a corda entre em ação. Quando o equipamento absorve a força da queda, o movimento não é devolvido em forma de rebotes. Em vez disso, a energia é transformada em um amplo balanço horizontal, semelhante ao movimento de um pêndulo. Por isso, a sensação após a retenção da queda é diferente daquela experimentada no bungee jump.

Segundo profissionais do setor, o acidente que vitimou Maria Eduarda não estaria relacionado às características da modalidade, mas sim ao descumprimento de protocolos de segurança. De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi lançada sem estar conectada às cordas que deveriam garantir sua proteção durante a atividade.

O caso segue sob investigação e reforçou o debate sobre a necessidade de fiscalização, treinamento das equipes e cumprimento rigoroso dos procedimentos de checagem antes dos saltos. A tragédia também ampliou a discussão sobre a atuação de operações irregulares em esportes de aventura e a importância de mecanismos capazes de reduzir falhas humanas em atividades de alto risco.

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