Especialistas explicam que a principal diferença está na forma como a queda é interrompida e na maneira como a energia gerada durante o salto é absorvida pelo sistema de segurança. Cada modalidade utiliza equipamentos específicos e produz sensações únicas após o momento de queda livre.

A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump, trouxe à tona questionamentos sobre a segurança em esportes de aventura e despertou a curiosidade de muitas pessoas sobre as diferenças entre o rope jump e o bungee jump. Apesar de frequentemente serem tratados como atividades semelhantes, os dois esportes possuem características distintas e proporcionam experiências bastante diferentes aos praticantes.

No bungee jump, o participante realiza o salto preso a uma corda elástica conectada aos pés ou a um equipamento de segurança fixado ao corpo. Após a queda inicial, a corda começa a se esticar e absorve gradualmente a energia do movimento. Como consequência, o praticante é impulsionado novamente para cima, gerando uma sequência de rebotes verticais que diminuem de intensidade até a estabilização completa. Esse efeito de sobe e desce é uma das características mais conhecidas e procuradas pelos adeptos da modalidade.

Já no rope jump, o sistema utiliza cordas estáticas ou semiestáticas, semelhantes às empregadas em atividades de escalada e resgate. Nesse modelo, a queda livre costuma ser mais longa antes que a corda entre em ação. Quando o equipamento absorve a força da queda, o movimento não é devolvido em forma de rebotes. Em vez disso, a energia é transformada em um amplo balanço horizontal, semelhante ao movimento de um pêndulo. Por isso, a sensação após a retenção da queda é diferente daquela experimentada no bungee jump.

Segundo profissionais do setor, o acidente que vitimou Maria Eduarda não estaria relacionado às características da modalidade, mas sim ao descumprimento de protocolos de segurança. De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi lançada sem estar conectada às cordas que deveriam garantir sua proteção durante a atividade.