O farmacêutico Rodrigo Ratochinski, de 28 anos, participou da atividade cerca de um mês antes do acidente e afirmou que, embora a estrutura transmitisse uma sensação de profissionalismo, não percebeu procedimentos rigorosos de conferência dos equipamentos. Ao saber da morte da jovem, avaliou que poderia ter sido uma das vítimas da atividade.

A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump em Limeira, na região de Piracicaba, trouxe à tona questionamentos sobre os protocolos de segurança adotados pelo grupo responsável pelos saltos. À BBC News Brasil, um participante que realizou o mesmo salto pouco antes da tragédia descreveu falhas que chamaram sua atenção.

Segundo o relato, o agendamento do salto foi feito por meio de aplicativo de mensagens, enquanto o pagamento ocorreu via Pix para uma pessoa física. No local, os participantes recebiam os equipamentos e aguardavam a vez de saltar, sem a formalização de documentos ou orientações detalhadas sobre os riscos da prática.

Ratochinski também relatou ter observado um fluxo intenso de pessoas realizando a atividade. Os intervalos entre os saltos eram curtos e, de acordo com ele, a principal conferência realizada pela equipe consistia apenas na verificação do agendamento dos participantes. Por insegurança, decidiu conferir pessoalmente se o cinturão e as cordas estavam corretamente fixados, mas não se recorda de ter visto um procedimento formal de dupla checagem por parte dos operadores.

Investigação aponta negligência

As investigações apontam que Maria Eduarda foi lançada de uma altura aproximada de 30 metros sem que a corda de segurança estivesse devidamente conectada. Três homens responsáveis pela operação foram presos em flagrante e continuam sendo investigados pelas autoridades.