15 de junho de 2026
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QUEDA FATAL

Enfermeira diz que tentou salvar jovem após queda em rope jump

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Segundo depoimento prestado pela profissional de saúde, identificada como Rayza Gabrieli Dias Delfino, ela desceu da ponte após o acidente e encontrou Maria Eduarda com pulsação fraca
Segundo depoimento prestado pela profissional de saúde, identificada como Rayza Gabrieli Dias Delfino, ela desceu da ponte após o acidente e encontrou Maria Eduarda com pulsação fraca

Uma enfermeira de 26 anos que participaria de um salto de rope jump logo após a estudante Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, afirmou à Polícia Civil que tentou reanimar a jovem após a queda ocorrida na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP).

Segundo depoimento prestado pela profissional de saúde, identificada como Rayza Gabrieli Dias Delfino, ela desceu da ponte após o acidente e encontrou Maria Eduarda com pulsação fraca.

Saiba mais:

Ela estava dando aquele suspiro de pós-morte. Eu chequei o pulso, estava bem fraco. Comecei a fazer massagem cardíaca e depois a pulsação parou.

Rayza relatou ainda que seria a 42ª participante do evento naquele dia e que gravava com o celular os preparativos para o salto da jovem.

Eu ia mandar o vídeo para uma tia minha. Estava concentrada porque também iria pular. Não percebi como prenderam os equipamentos. Quando ela caiu, ouvi as pessoas dizendo: ‘a corda, a corda’

Maria Eduarda morreu após ser lançada sem a corda de segurança durante a prática de rope jump. De acordo com as informações apuradas, a equipe responsável pelo salto esqueceu de prender o equipamento de proteção, o que provocou uma queda de aproximadamente 40 metros.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e a responsabilidade dos organizadores da atividade.

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