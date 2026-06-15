Segundo depoimento prestado pela profissional de saúde, identificada como Rayza Gabrieli Dias Delfino, ela desceu da ponte após o acidente e encontrou Maria Eduarda com pulsação fraca.

Uma enfermeira de 26 anos que participaria de um salto de rope jump logo após a estudante Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, afirmou à Polícia Civil que tentou reanimar a jovem após a queda ocorrida na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP).

Ela estava dando aquele suspiro de pós-morte. Eu chequei o pulso, estava bem fraco. Comecei a fazer massagem cardíaca e depois a pulsação parou.

Rayza relatou ainda que seria a 42ª participante do evento naquele dia e que gravava com o celular os preparativos para o salto da jovem.

Eu ia mandar o vídeo para uma tia minha. Estava concentrada porque também iria pular. Não percebi como prenderam os equipamentos. Quando ela caiu, ouvi as pessoas dizendo: ‘a corda, a corda’