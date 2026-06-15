Segundo as informações divulgadas, Maria Eduarda foi lançada para o salto sem estar conectada à corda de segurança. A falha ocorreu durante os procedimentos realizados pela equipe responsável pela atividade. A jovem sofreu uma queda de aproximadamente 40 metros.

Uma testemunha do acidente que resultou na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, afirmou ter visto um funcionário da empresa responsável pela atividade retirar uma câmera presa ao corpo da jovem após a queda. O caso ocorreu no sábado (13), durante a prática de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram atendimento no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Entre as pessoas que aguardavam para realizar o salto estava o coordenador pedagógico Rafael Goulart. Ele informou que fazia parte de um grupo de cerca de 80 participantes que havia agendado a atividade previamente.

De acordo com Rafael, a procura pelos saltos era alta e as reservas precisavam ser feitas com antecedência. Ele também relatou ter presenciado o momento em que um funcionário se aproximou do corpo da vítima após o acidente.