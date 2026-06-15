As férias de julho podem ser mais do que um período de descanso. Em Piracicaba, o Centro de Educação Profissional de Piracicaba (CEPP), mantido pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep), está com inscrições abertas para uma série de cursos de qualificação profissional voltados a quem deseja fortalecer o currículo e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.
Capacitação em áreas de alta demanda
Ao todo, estão disponíveis sete cursos especiais de férias, contemplando áreas técnicas, gestão e tecnologia. Entre as opções oferecidas estão AutoCAD 2D, Autodesk Inventor, Power BI, Excel Avançado, Desenvolvimento de Liderança, Formação de Auditor Interno conforme a NBR ISO 19011:2018 e o curso de Criação de Agentes de Inteligência Artificial para Automação de Processos.
As capacitações foram estruturadas para atender tanto estudantes quanto profissionais que buscam atualização rápida e prática. A carga horária varia entre 9 e 52 horas, permitindo que os participantes aproveitem o período de recesso para adquirir novos conhecimentos sem comprometer outras atividades.
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Prazos de matrícula variam conforme o curso
Os interessados nos cursos de Autodesk Inventor, Criando Agentes de IA para Automação de Processos, Excel Avançado e Power BI podem realizar a matrícula até o dia 30 de junho. Já as inscrições para AutoCAD 2D, Desenvolvimento de Liderança e Formação de Auditor Interno seguem abertas até 7 de julho.
As informações sobre documentação, valores e cronograma das aulas estão disponíveis no edital publicado pelo CEPP. O material pode ser consultado no site oficial: www.ceepp.fumep.edu.br, acessando o menu Matrículas > Matrículas Cursos Férias.
Férias podem impulsionar a carreira
De acordo com o gerente do CEPP, Felipe Roger Victor, o período de férias representa uma oportunidade estratégica para quem deseja investir no crescimento profissional. Segundo ele, as capacitações foram planejadas para oferecer conteúdos alinhados às exigências atuais do mercado, contribuindo para o desenvolvimento de competências valorizadas pelas empresas.
A recomendação para participação é que os candidatos possuam, no mínimo, o ensino fundamental completo.
Serviço
- Cursos profissionalizantes de férias – CEPP/Fumep
- Inscrições: www.ceepp.fumep.edu.br