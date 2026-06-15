As férias de julho podem ser mais do que um período de descanso. Em Piracicaba, o Centro de Educação Profissional de Piracicaba (CEPP), mantido pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep), está com inscrições abertas para uma série de cursos de qualificação profissional voltados a quem deseja fortalecer o currículo e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

Capacitação em áreas de alta demanda

Ao todo, estão disponíveis sete cursos especiais de férias, contemplando áreas técnicas, gestão e tecnologia. Entre as opções oferecidas estão AutoCAD 2D, Autodesk Inventor, Power BI, Excel Avançado, Desenvolvimento de Liderança, Formação de Auditor Interno conforme a NBR ISO 19011:2018 e o curso de Criação de Agentes de Inteligência Artificial para Automação de Processos.

As capacitações foram estruturadas para atender tanto estudantes quanto profissionais que buscam atualização rápida e prática. A carga horária varia entre 9 e 52 horas, permitindo que os participantes aproveitem o período de recesso para adquirir novos conhecimentos sem comprometer outras atividades.