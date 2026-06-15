A estrutura, conhecida por atrair praticantes de esportes radicais, acumula um histórico de acidentes graves nos últimos anos.

A Ponte do Esqueleto, localizada na zona rural entre Limeira e Cordeirópolis, voltou ao centro das atenções após a morte de uma jovem de 21 anos durante uma atividade de rope jump realizada no último sábado (13).

Desativada para o tráfego ferroviário e de veículos há cerca de três décadas, a ponte possui aproximadamente 40 metros de altura e se tornou ponto de encontro para ciclistas, trilheiros, praticantes de rapel, motocross e adeptos do salto em queda livre.

Acidentes anteriores

A tragédia mais recente não foi um caso isolado. Em abril de 2024, uma ciclista de Rio Claro morreu após cair da estrutura. A vítima foi identificada como Kelly Stefani de Oliveira Alves, de 39 anos.

Já em agosto de 2025, duas mulheres sofreram ferimentos graves depois de despencarem da ponte durante uma visita ao local.