A semana será marcada por temperaturas amenas em Piracicaba. Uma nova frente fria avança pelo Brasil e provoca queda nos termômetros em diversas regiões do país. No Sul, o fenômeno traz frio intenso e possibilidade de geadas, enquanto as regiões Sudeste e Centro-Oeste também registram temperaturas mais baixas e risco de temporais.
Já no Norte do país, o cenário é diferente. O tempo permanece seco e os termômetros podem alcançar até 35°C em algumas localidades.
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Semana terá manhãs frias e tempo firme
Em Piracicaba, as máximas devem permanecer abaixo dos 27°C ao longo da semana. As manhãs seguem frias, com predomínio de sol durante o dia, favorecendo uma leve elevação da temperatura nas horas mais quentes.
A previsão indica tempo estável entre terça-feira (16) e sexta-feira (19), sem expectativa de chuva. Para esta segunda-feira (15), porém, há possibilidade de precipitação acumulada de até 9 milímetros em diferentes períodos do dia e da noite.
Chuva pode retornar no fim de semana
A partir de sábado (20), a previsão aponta para o retorno das instabilidades, com acumulado estimado em 3 milímetros de chuva. O cenário reforça a tendência de mais um fim de semana com condições favoráveis para pancadas isoladas.
Inverno começa oficialmente no domingo
O inverno de 2026 terá início oficialmente no Hemisfério Sul no domingo (21), às 5h25, horário de Brasília. A estação se estenderá até 22 de setembro.
Segundo as projeções climáticas, o período poderá ser marcado por alternância entre episódios de frio e momentos de aquecimento, influenciados pelo fortalecimento gradual do fenômeno climático El Niño.
Além disso, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico tende a favorecer a formação de instabilidades atmosféricas mais frequentes nos próximos meses, aumentando a possibilidade de mudanças rápidas nas condições do tempo.