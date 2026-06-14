Morreu nesta quinta-feira (11), o Professor Doutor Octavio Nakano, um dos principais nomes da entomologia no Brasil. Professor titular e sênior da Esalq/USP, ele dedicou mais de quatro décadas à pesquisa e ao ensino na área de proteção de plantas. A causa da morte não foi divulgada.

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Nakano formou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo em 1956. Segundo informações, o professor entrou para a entomologia por causa de um "mamão. Ainda estudante, foi flagrado colhendo frutas caídas de um experimento do geneticista alemão Friedrich Gustav Brieger. O episódio, que poderia ter resultado em punição, aproximou os dois e definiu sua trajetória científica.